https://ria.ru/20230501/ukraina-1868969971.html

ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 01.05.2023

ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:56

2023-05-01T13:56

2023-05-01T14:06

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска. ВДВ поддерживают действия "штурмовиков" и сковывают противника на флангах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочек в ДНР."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Новоукраинки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинской армии.

https://ria.ru/20230501/udar-1868969744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины