https://ria.ru/20230501/ukraina-1868969971.html
ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 01.05.2023
ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:56
2023-05-01T13:56
2023-05-01T14:06
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска. ВДВ поддерживают действия "штурмовиков" и сковывают противника на флангах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочек в ДНР."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Новоукраинки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинской армии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска
. ВДВ
поддерживают действия "штурмовиков" и сковывают противника на флангах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочек в ДНР
.
"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Новоукраинки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинской армии.
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