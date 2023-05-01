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ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 01.05.2023 (обновлено: 14:06 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868969971.html
ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 01.05.2023
ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:56
2023-05-01T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска. ВДВ поддерживают действия "штурмовиков" и сковывают противника на флангах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочек в ДНР."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Новоукраинки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинской армии.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 330 военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа
Бойцы спецназа - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска. ВДВ поддерживают действия "штурмовиков" и сковывают противника на флангах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочек в ДНР.
"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Новоукраинки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинской армии.
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