https://ria.ru/20230501/ukraina-1868955474.html

На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni

На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni - РИА Новости, 01.05.2023

На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni

Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые США обещали передать... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:56

2023-05-01T11:56

2023-05-01T13:03

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

дмитрий песков

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые США обещали передать Украине, пишет украинское агентство УНИАН. Заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер в начале января заявила, что США передают Украине в рамках нового пакета военной помощи четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами. "Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе", - пишет УНИАН. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html

https://ria.ru/20230426/oruzhie-1867991048.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, су-25, в мире