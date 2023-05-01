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На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 01.05.2023 (обновлено: 13:03 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868955474.html
На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni
На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni - РИА Новости, 01.05.2023
На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni
Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые США обещали передать... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:56
2023-05-01T13:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые США обещали передать Украине, пишет украинское агентство УНИАН. Заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер в начале января заявила, что США передают Украине в рамках нового пакета военной помощи четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами. "Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе", - пишет УНИАН. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html
https://ria.ru/20230426/oruzhie-1867991048.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, су-25, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Су-25, В мире
На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni

УНИАН: на вооружение ВВС Украины поступили американские авиационные ракеты Zuni

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСамолет Су-25 украинских ВВС
Самолет Су-25 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Самолет Су-25 украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые США обещали передать Украине, пишет украинское агентство УНИАН.
Заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер в начале января заявила, что США передают Украине в рамках нового пакета военной помощи четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами.
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"Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе", - пишет УНИАН.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныСу-25В мире
 
 
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