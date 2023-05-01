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Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления - РИА Новости, 01.05.2023
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10:13 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868942450.html
Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления
Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления - РИА Новости, 01.05.2023
Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления
Папа Римский Франциск призывает Украину и РФ отказаться от наступления и заявил, что готов отправить в Москву и Киев своих представителей для организации... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:13
2023-05-01T10:13
в мире
украина
россия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
эммануэль макрон
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск призывает Украину и РФ отказаться от наступления и заявил, что готов отправить в Москву и Киев своих представителей для организации переговоров, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, приведя содержание своей недавней беседы с понтификом. "Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров. Желания сторон можно достигнуть только за столом переговоров и невозможно на поле битвы. Переговоры приведут к прогрессу для обеих сторон. Он готов в случае желания сторон в любой момент направить своих переговорщиков в Киев и Москву, которые помогут начать переговорный процесс", - сказал Севастьянов. В октябре информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
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в мире, украина, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, эммануэль макрон, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления

Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления и сесть за стол переговоров

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск призывает Украину и РФ отказаться от наступления и заявил, что готов отправить в Москву и Киев своих представителей для организации переговоров, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, приведя содержание своей недавней беседы с понтификом.
"Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров. Желания сторон можно достигнуть только за столом переговоров и невозможно на поле битвы. Переговоры приведут к прогрессу для обеих сторон. Он готов в случае желания сторон в любой момент направить своих переговорщиков в Киев и Москву, которые помогут начать переговорный процесс", - сказал Севастьянов.
В октябре информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
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В миреУкраинаРоссияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинЭммануэль МакронСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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