https://ria.ru/20230501/ukraina-1868942450.html

Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления

Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления - РИА Новости, 01.05.2023

Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления

Папа Римский Франциск призывает Украину и РФ отказаться от наступления и заявил, что готов отправить в Москву и Киев своих представителей для организации... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:13

2023-05-01T10:13

2023-05-01T10:13

в мире

украина

россия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

эммануэль макрон

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск призывает Украину и РФ отказаться от наступления и заявил, что готов отправить в Москву и Киев своих представителей для организации переговоров, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, приведя содержание своей недавней беседы с понтификом. "Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров. Желания сторон можно достигнуть только за столом переговоров и невозможно на поле битвы. Переговоры приведут к прогрессу для обеих сторон. Он готов в случае желания сторон в любой момент направить своих переговорщиков в Киев и Москву, которые помогут начать переговорный процесс", - сказал Севастьянов. В октябре информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html

украина

россия

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, эммануэль макрон, совет национальной безопасности и обороны украины