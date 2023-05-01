Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления
Папа Франциск призвал Украину отказаться от наступления и сесть за стол переговоров
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск призывает Украину и РФ отказаться от наступления и заявил, что готов отправить в Москву и Киев своих представителей для организации переговоров, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, приведя содержание своей недавней беседы с понтификом.
"Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров. Желания сторон можно достигнуть только за столом переговоров и невозможно на поле битвы. Переговоры приведут к прогрессу для обеих сторон. Он готов в случае желания сторон в любой момент направить своих переговорщиков в Киев и Москву, которые помогут начать переговорный процесс", - сказал Севастьянов.
В октябре информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.