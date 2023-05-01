https://ria.ru/20230501/ukraina-1868942313.html
На Украине за госизмену будут судить экс-депутата Волошина
На Украине за госизмену будут судить экс-депутата Волошина - РИА Новости, 01.05.2023
На Украине за госизмену будут судить экс-депутата Волошина
Дело по обвинению в госизмене бывшего депутата Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олега Волошина передано в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:13
2023-05-01T10:13
2023-05-01T10:13
в мире
украина
олег волошин
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дело по обвинению в госизмене бывшего депутата Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олега Волошина передано в суд, сообщили в понедельник в украинском госбюро расследований (ГБР). В феврале служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене Волошину. Позже украинский парламент досрочно прекратил его депутатские полномочия. "Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении госбюро расследований в социальной сети Facebook*. По информации ведомства, на протяжении последних лет Волошин в интервью и с трибуны парламента "вел подрывную деятельность против Украины" и "вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины". В ГБР отметили, что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867319402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, олег волошин, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Олег Волошин, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
На Украине за госизмену будут судить экс-депутата Волошина
На Украине за госизмену будут судить экс-депутата от "Оппозиционной платформы" Волошина
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дело по обвинению в госизмене бывшего депутата Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олега Волошина передано в суд, сообщили в понедельник в украинском госбюро расследований (ГБР).
В феврале служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене Волошину. Позже украинский парламент досрочно прекратил его депутатские полномочия.
СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже
"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении госбюро расследований в социальной сети Facebook*.
По информации ведомства, на протяжении последних лет Волошин в интервью и с трибуны парламента "вел подрывную деятельность против Украины" и "вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины". В ГБР отметили, что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская. СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову