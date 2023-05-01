https://ria.ru/20230501/ukraina-1868942313.html

На Украине за госизмену будут судить экс-депутата Волошина

На Украине за госизмену будут судить экс-депутата Волошина - РИА Новости, 01.05.2023

На Украине за госизмену будут судить экс-депутата Волошина

Дело по обвинению в госизмене бывшего депутата Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олега Волошина передано в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:13

2023-05-01T10:13

2023-05-01T10:13

в мире

украина

олег волошин

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дело по обвинению в госизмене бывшего депутата Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олега Волошина передано в суд, сообщили в понедельник в украинском госбюро расследований (ГБР). В феврале служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене Волошину. Позже украинский парламент досрочно прекратил его депутатские полномочия. "Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении госбюро расследований в социальной сети Facebook*. По информации ведомства, на протяжении последних лет Волошин в интервью и с трибуны парламента "вел подрывную деятельность против Украины" и "вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины". В ГБР отметили, что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867319402.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, олег волошин, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь