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"Это беспредел". Во Франции забили тревогу из-за новой украинской угрозы - РИА Новости, 01.05.2023
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11:21 01.05.2023 (обновлено: 12:02 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/ugroza-1868951282.html
"Это беспредел". Во Франции забили тревогу из-за новой украинской угрозы
"Это беспредел". Во Франции забили тревогу из-за новой украинской угрозы - РИА Новости, 01.05.2023
"Это беспредел". Во Франции забили тревогу из-за новой украинской угрозы
В Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины, так как оттуда в Европу нелегально провозят наркотики и оружие, написал французский... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:21
2023-05-01T12:02
в мире
украина
франция
восточная европа
ак-47
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины, так как оттуда в Европу нелегально провозят наркотики и оружие, написал французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico."Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли", — говорится в материале.Он отметил, что по мере того, как Украина получает современное западное снаряжение, АК-47 прячут для последующей перепродажи.Рофе также подчеркнул, что преступники используют миллионы беженцев для перевозки нелегальных товаров из постсоветской республики, которые теперь наводняют континент и усиливают неконтролируемую криминализацию Восточной и Юго-Восточной Европы.Британская газета Telegraph сообщала, что Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html
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в мире, украина, франция, восточная европа, ак-47
В мире, Украина, Франция, Восточная Европа, АК-47
"Это беспредел". Во Франции забили тревогу из-за новой украинской угрозы

Atlantico: в Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины

© AFP 2023 / DANIEL LEALУкраинский военный с автоматом АК-47
Украинский военный с автоматом АК-47 - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
Украинский военный с автоматом АК-47. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины, так как оттуда в Европу нелегально провозят наркотики и оружие, написал французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico.
"Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли", — говорится в материале.
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Он отметил, что по мере того, как Украина получает современное западное снаряжение, АК-47 прячут для последующей перепродажи.
Рофе также подчеркнул, что преступники используют миллионы беженцев для перевозки нелегальных товаров из постсоветской республики, которые теперь наводняют континент и усиливают неконтролируемую криминализацию Восточной и Юго-Восточной Европы.
«

"Этот процесс, игнорируемый армией и средствами массовой информации, будет продолжительным и опасным. Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой", — подытожил обозреватель.

Британская газета Telegraph сообщала, что Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаФранцияВосточная ЕвропаАК-47
 
 
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