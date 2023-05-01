"Это беспредел". Во Франции забили тревогу из-за новой украинской угрозы
Atlantico: в Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины
Украинский военный с автоматом АК-47. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины, так как оттуда в Европу нелегально провозят наркотики и оружие, написал французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico.
"Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли", — говорится в материале.
Он отметил, что по мере того, как Украина получает современное западное снаряжение, АК-47 прячут для последующей перепродажи.
Рофе также подчеркнул, что преступники используют миллионы беженцев для перевозки нелегальных товаров из постсоветской республики, которые теперь наводняют континент и усиливают неконтролируемую криминализацию Восточной и Юго-Восточной Европы.
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"Этот процесс, игнорируемый армией и средствами массовой информации, будет продолжительным и опасным. Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой", — подытожил обозреватель.
Британская газета Telegraph сообщала, что Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины.
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