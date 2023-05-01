https://ria.ru/20230501/ugroza-1868951282.html

"Это беспредел". Во Франции забили тревогу из-за новой украинской угрозы

"Это беспредел". Во Франции забили тревогу из-за новой украинской угрозы - РИА Новости, 01.05.2023

"Это беспредел". Во Франции забили тревогу из-за новой украинской угрозы

В Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины, так как оттуда в Европу нелегально провозят наркотики и оружие, написал французский... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:21

2023-05-01T11:21

2023-05-01T12:02

в мире

украина

франция

восточная европа

ак-47

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за Украины, так как оттуда в Европу нелегально провозят наркотики и оружие, написал французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico."Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли", — говорится в материале.Он отметил, что по мере того, как Украина получает современное западное снаряжение, АК-47 прячут для последующей перепродажи.Рофе также подчеркнул, что преступники используют миллионы беженцев для перевозки нелегальных товаров из постсоветской республики, которые теперь наводняют континент и усиливают неконтролируемую криминализацию Восточной и Юго-Восточной Европы.Британская газета Telegraph сообщала, что Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868726100.html

украина

франция

восточная европа

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в мире, украина, франция, восточная европа, ак-47