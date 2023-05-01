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ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/ugledar-1868970735.html
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 01.05.2023
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады украинских войск в районе... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:02
2023-05-01T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады украинских войск в районе Угледара в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах. В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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в мире, россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Минобороны: ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады украинских войск в районе Угледара в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах. В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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