https://ria.ru/20230501/ugledar-1868970735.html

ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 01.05.2023

ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады украинских войск в районе... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:02

2023-05-01T14:02

2023-05-01T14:02

специальная военная операция на украине

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россия

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады украинских войск в районе Угледара в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах. В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html

россия

угледар

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины