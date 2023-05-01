https://ria.ru/20230501/udar-1868969744.html

ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск

ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск - РИА Новости, 01.05.2023

ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск

Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:54

2023-05-01T13:54

2023-05-01T20:49

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.В Минобороны подчеркнули, что "нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники" для ВСУ.Сегодня ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в трех регионах: Днепропетровской и Киевской областях, а также в столице страны. Отдельно сообщалось, что повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868955474.html

киев

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, киев, вооруженные силы рф, россия