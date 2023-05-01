https://ria.ru/20230501/udar-1868969744.html
ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск
ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск - РИА Новости, 01.05.2023
ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск
Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:54
2023-05-01T13:54
2023-05-01T20:49
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.В Минобороны подчеркнули, что "нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники" для ВСУ.Сегодня ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в трех регионах: Днепропетровской и Киевской областях, а также в столице страны. Отдельно сообщалось, что повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868955474.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск
В Минобороны России сообщили об ударе высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.
«
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — указали в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что "нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники" для ВСУ.
Сегодня ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в трех регионах: Днепропетровской и Киевской областях, а также в столице страны.
Отдельно сообщалось, что повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
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