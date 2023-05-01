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Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим

Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим - РИА Новости, 01.05.2023

Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим

Twitter прогнулся под США и Украину, заявил РИА Новости заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя наложенные соцсетью ограничения на свой... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:10

2023-05-01T10:10

2023-05-01T12:12

в мире

россия

сша

польша

дмитрий медведев

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Twitter прогнулся под США и Украину, заявил РИА Новости заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя наложенные соцсетью ограничения на свой англоязычный аккаунт. При этом Медведев подчеркнул, что можно обойтись и без Twitter."В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", — подчеркнул он. По словам собеседника агентства, перед Россией сейчас стоят совершенно другие цели. "Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам", — сказал Медведев. Он подчеркнул, что Россия должна вернуть все свои земли.В субботу Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его последней записи про Польшу. В этом посте он выражал мнение, что республика не должна существовать для Москвы, пока у власти в ней одни русофобы, а Украина полна польских наемников.Зампред Совбеза выразил непонимание, почему его запись про Польшу заблокировали, а посты с призывами уничтожить Россию находятся в рамках правил Twitter.

https://ria.ru/20230429/medvedev-1868781497.html

https://ria.ru/20230425/onlayn-platformamy-1867675928.html

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сша

польша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, польша, дмитрий медведев, дональд трамп, нато