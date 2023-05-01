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Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим
Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим - РИА Новости, 01.05.2023
Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим
Twitter прогнулся под США и Украину, заявил РИА Новости заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя наложенные соцсетью ограничения на свой... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:10
2023-05-01T10:10
2023-05-01T12:12
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сша
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дмитрий медведев
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Twitter прогнулся под США и Украину, заявил РИА Новости заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя наложенные соцсетью ограничения на свой англоязычный аккаунт. При этом Медведев подчеркнул, что можно обойтись и без Twitter."В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", — подчеркнул он. По словам собеседника агентства, перед Россией сейчас стоят совершенно другие цели. "Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам", — сказал Медведев. Он подчеркнул, что Россия должна вернуть все свои земли.В субботу Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его последней записи про Польшу. В этом посте он выражал мнение, что республика не должна существовать для Москвы, пока у власти в ней одни русофобы, а Украина полна польских наемников.Зампред Совбеза выразил непонимание, почему его запись про Польшу заблокировали, а посты с призывами уничтожить Россию находятся в рамках правил Twitter.
https://ria.ru/20230429/medvedev-1868781497.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, польша, дмитрий медведев, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Польша, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, НАТО
Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим
Медведев заявил, что Илон Маск не справился с заданием по организации работы Twitter
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Twitter прогнулся под США и Украину, заявил РИА Новости заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя наложенные соцсетью ограничения на свой англоязычный аккаунт.
«
"Твиттер" прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон (Маск, владелец соцсети. — Прим. ред.) явно не справился с этим заданием, увы", — сказал он.
При этом Медведев подчеркнул, что можно обойтись и без Twitter.
"В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", — подчеркнул он.
Twitter ограничил показ поста Медведева
По словам собеседника агентства, перед Россией
сейчас стоят совершенно другие цели.
"Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США
, их клевретам в НАТО
, включая мерзкую Польшу
, и прочим западным гнидам", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что Россия должна вернуть все свои земли.
«
"Навсегда защитить всех наших людей. Будем упорно работать для этого. Всех с праздником 1 Мая!" — заключил зампред Совбеза.
В субботу Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его последней записи про Польшу. В этом посте он выражал мнение, что республика не должна существовать для Москвы, пока у власти в ней одни русофобы, а Украина полна польских наемников.
Зампред Совбеза выразил непонимание, почему его запись про Польшу заблокировали, а посты с призывами уничтожить Россию находятся в рамках правил Twitter.
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