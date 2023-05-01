Граждане Турции голосуют в России на четырех избирательных участках
Голосование на всеобщих выборах в Турции проходит в России на четырех участках
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на всеобщих выборах в посольстве Турции в Москве
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Голосование на всеобщих выборах в Турции проходит в России на 4 избирательных участках, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве.
"Для первого тура голосования в России избирательные участки открыты с 29 апреля по 7 мая с 09:00 до 21:00. Граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в посольстве Турции в Москве, в генеральных консульствах Турции в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске", - заявили в дипмиссии.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛюди во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
Люди во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции в Москве.
Мужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции в Москве.
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНаблюдатели во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
Наблюдатели во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
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Люди во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
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Мужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции в Москве.
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Наблюдатели во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
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Посол Турции Мехмет Самсар уже проголосовал на участке в Москве 29 апреля, добавили в дипмиссии. Там отметили, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей.
"Согласно сообщению Высшей избирательной комиссии Турции, число избирателей, которые придут на избирательные участки в России проголосовать на президентских выборах и выборах депутатов в парламент 28-го созыва, которые состоятся в воскресенье, 14 мая 2023 года, составит 14357 человек", - заявили в посольстве.