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Граждане Турции голосуют в России на четырех избирательных участках - РИА Новости, 01.05.2023
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15:59 01.05.2023 (обновлено: 16:01 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/turtsiya-1868987205.html
Граждане Турции голосуют в России на четырех избирательных участках
Граждане Турции голосуют в России на четырех избирательных участках - РИА Новости, 01.05.2023
Граждане Турции голосуют в России на четырех избирательных участках
Голосование на всеобщих выборах в Турции проходит в России на 4 избирательных участках, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:59
2023-05-01T16:01
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Голосование на всеобщих выборах в Турции проходит в России на 4 избирательных участках, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве. "Для первого тура голосования в России избирательные участки открыты с 29 апреля по 7 мая с 09:00 до 21:00. Граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в посольстве Турции в Москве, в генеральных консульствах Турции в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске", - заявили в дипмиссии. Посол Турции Мехмет Самсар уже проголосовал на участке в Москве 29 апреля, добавили в дипмиссии. Там отметили, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей. "Согласно сообщению Высшей избирательной комиссии Турции, число избирателей, которые придут на избирательные участки в России проголосовать на президентских выборах и выборах депутатов в парламент 28-го созыва, которые состоятся в воскресенье, 14 мая 2023 года, составит 14357 человек", - заявили в посольстве.
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в мире, турция, россия, москва
В мире, Турция, Россия, Москва
Граждане Турции голосуют в России на четырех избирательных участках

Голосование на всеобщих выборах в Турции проходит в России на четырех участках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на всеобщих выборах в посольстве Турции в Москве
Досрочное голосование на всеобщих выборах в посольстве Турции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Голосование на всеобщих выборах в Турции проходит в России на 4 избирательных участках, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве.
"Для первого тура голосования в России избирательные участки открыты с 29 апреля по 7 мая с 09:00 до 21:00. Граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в посольстве Турции в Москве, в генеральных консульствах Турции в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске", - заявили в дипмиссии.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛюди во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
Досрочное голосование в России на всеобщих выборах в Турции
Люди во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 3
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции в Москве.
Мужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции
Мужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 3
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНаблюдатели во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
Наблюдатели во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
Наблюдатели во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 3
Люди во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 3
Мужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 3
Наблюдатели во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в генконсульстве Турции в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 3
Посол Турции Мехмет Самсар уже проголосовал на участке в Москве 29 апреля, добавили в дипмиссии. Там отметили, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей.
"Согласно сообщению Высшей избирательной комиссии Турции, число избирателей, которые придут на избирательные участки в России проголосовать на президентских выборах и выборах депутатов в парламент 28-го созыва, которые состоятся в воскресенье, 14 мая 2023 года, составит 14357 человек", - заявили в посольстве.
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