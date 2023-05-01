https://ria.ru/20230501/turtsiya-1868987205.html

Граждане Турции голосуют в России на четырех избирательных участках

Граждане Турции голосуют в России на четырех избирательных участках - РИА Новости, 01.05.2023

Граждане Турции голосуют в России на четырех избирательных участках

Голосование на всеобщих выборах в Турции проходит в России на 4 избирательных участках, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:59

2023-05-01T15:59

2023-05-01T16:01

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Голосование на всеобщих выборах в Турции проходит в России на 4 избирательных участках, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве. "Для первого тура голосования в России избирательные участки открыты с 29 апреля по 7 мая с 09:00 до 21:00. Граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в посольстве Турции в Москве, в генеральных консульствах Турции в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске", - заявили в дипмиссии. Посол Турции Мехмет Самсар уже проголосовал на участке в Москве 29 апреля, добавили в дипмиссии. Там отметили, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей. "Согласно сообщению Высшей избирательной комиссии Турции, число избирателей, которые придут на избирательные участки в России проголосовать на президентских выборах и выборах депутатов в парламент 28-го созыва, которые состоятся в воскресенье, 14 мая 2023 года, составит 14357 человек", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, москва