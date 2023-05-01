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"Почта России" стала единственной организацией по доставке пенсий наличными
"Почта России" стала единственной организацией по доставке пенсий наличными - РИА Новости, 01.05.2023
"Почта России" стала единственной организацией по доставке пенсий наличными
"Почта России" с 1 мая стала единственной организацией по доставке пенсий наличными денежными средствами, соответствующий закон подписал президент России... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:13
2023-05-01T00:13
2023-05-01T01:12
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Почта России" с 1 мая стала единственной организацией по доставке пенсий наличными денежными средствами, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.Путин в марте подписал закон об исключительном праве "Почты России" на доставку пенсий наличными денежными средствами. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением его положений, касающихся доставки страховых пенсий организациями федеральной почтовой связи, которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.Из пенсионеров, получающих пенсию наличными денежными средствами, около 13%, или 1,5 миллиона человек, по их заявлению получают пенсии через иные организации, занимающиеся доставкой пенсий (105 организаций в 19 регионах РФ), говорилось в заключении социального комитета Совфеда.Согласно вносимым законом изменениям, доставка страховых пенсий будет осуществляться, как и сейчас, безналичным путем через кредитные организации, а выплата наличных средств и их доставка – только организациями федеральной почтовой связи, отмечали ранее сенаторы.Также законом предусмотрена отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО "Почта России".В конце апреля Минцифры РФ сообщало, что "Почта России" расширила штат компании для обеспечения бесперебойной доставки пенсий, а также предложила трудоустройство работникам других организаций, доставлявших пенсии. Кроме того, почтальоны уже знакомятся с пенсионерами и разъясняют все детали, чтобы получатели знали тех, кто принесет им деньги. Разъяснения дают и сотрудники контактного центра "Почты России" по телефону.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, почта россии, совет федерации рф, общество, пенсии
Россия, Почта России, Совет Федерации РФ, Общество, Пенсии
"Почта России" стала единственной организацией по доставке пенсий наличными
"Почта России" стала единственной организацией по доставке пенсий наличными
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Почта России" с 1 мая стала единственной организацией по доставке пенсий наличными денежными средствами, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Путин в марте подписал закон об исключительном праве "Почты России" на доставку пенсий наличными денежными средствами. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением его положений, касающихся доставки страховых пенсий организациями федеральной почтовой связи, которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.
Из пенсионеров, получающих пенсию наличными денежными средствами, около 13%, или 1,5 миллиона человек, по их заявлению получают пенсии через иные организации, занимающиеся доставкой пенсий (105 организаций в 19 регионах РФ), говорилось в заключении социального комитета Совфеда
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Согласно вносимым законом изменениям, доставка страховых пенсий будет осуществляться, как и сейчас, безналичным путем через кредитные организации, а выплата наличных средств и их доставка – только организациями федеральной почтовой связи, отмечали ранее сенаторы.
Также законом предусмотрена отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО "Почта России".
В конце апреля Минцифры РФ сообщало, что "Почта России" расширила штат компании для обеспечения бесперебойной доставки пенсий, а также предложила трудоустройство работникам других организаций, доставлявших пенсии. Кроме того, почтальоны уже знакомятся с пенсионерами и разъясняют все детали, чтобы получатели знали тех, кто принесет им деньги. Разъяснения дают и сотрудники контактного центра "Почты России" по телефону.