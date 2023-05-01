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"Почта России" стала единственной организацией по доставке пенсий наличными

"Почта России" стала единственной организацией по доставке пенсий наличными - РИА Новости, 01.05.2023

"Почта России" стала единственной организацией по доставке пенсий наличными

"Почта России" с 1 мая стала единственной организацией по доставке пенсий наличными денежными средствами, соответствующий закон подписал президент России... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T00:13

2023-05-01T00:13

2023-05-01T01:12

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Почта России" с 1 мая стала единственной организацией по доставке пенсий наличными денежными средствами, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.Путин в марте подписал закон об исключительном праве "Почты России" на доставку пенсий наличными денежными средствами. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением его положений, касающихся доставки страховых пенсий организациями федеральной почтовой связи, которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.Из пенсионеров, получающих пенсию наличными денежными средствами, около 13%, или 1,5 миллиона человек, по их заявлению получают пенсии через иные организации, занимающиеся доставкой пенсий (105 организаций в 19 регионах РФ), говорилось в заключении социального комитета Совфеда.Согласно вносимым законом изменениям, доставка страховых пенсий будет осуществляться, как и сейчас, безналичным путем через кредитные организации, а выплата наличных средств и их доставка – только организациями федеральной почтовой связи, отмечали ранее сенаторы.Также законом предусмотрена отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО "Почта России".В конце апреля Минцифры РФ сообщало, что "Почта России" расширила штат компании для обеспечения бесперебойной доставки пенсий, а также предложила трудоустройство работникам других организаций, доставлявших пенсии. Кроме того, почтальоны уже знакомятся с пенсионерами и разъясняют все детали, чтобы получатели знали тех, кто принесет им деньги. Разъяснения дают и сотрудники контактного центра "Почты России" по телефону.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, почта россии, совет федерации рф, общество, пенсии