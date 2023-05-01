https://ria.ru/20230501/trevoga-1869024714.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:03

2023-05-01T21:03

2023-05-01T21:03

специальная военная операция на украине

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украина

запорожская область

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днепропетровская область

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал около 20.07 (совпадает с мск) Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также Киеве. Утром в понедельник тревогу отменили. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о повреждении промышленного предприятия в Павлограде. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230501/oruzhie-1868984311.html

https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868204222.html

украина

запорожская область

полтавская область

днепропетровская область

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в мире, украина, запорожская область, полтавская область, днепропетровская область