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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/trevoga-1869024714.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:03
2023-05-01T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
полтавская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал около 20.07 (совпадает с мск) Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также Киеве. Утром в понедельник тревогу отменили. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о повреждении промышленного предприятия в Павлограде. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230501/oruzhie-1868984311.html
https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868204222.html
украина
запорожская область
полтавская область
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в мире, украина, запорожская область, полтавская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Полтавская область, Днепропетровская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Днепропетровск, Украина
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал около 20.07 (совпадает с мск)
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Киев все еще зависит от поставок западного оружия, сообщили СМИ
Вчера, 15:45
Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также Киеве. Утром в понедельник тревогу отменили. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о повреждении промышленного предприятия в Павлограде.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2023
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьПолтавская областьДнепропетровская область
 
 
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