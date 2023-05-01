https://ria.ru/20230501/trevoga-1868978436.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь звучит в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:00

2023-05-01T15:00

2023-05-01T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

черниговская область

киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь звучит в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги прозвучал одновременно в 14.45 (совпадает с мск). Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также Киеве. Утром в понедельник тревогу отменили. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о повреждении промышленного предприятия в Павлограде. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868879331.html

украина

черниговская область

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, черниговская область, киевская область, вооруженные силы рф