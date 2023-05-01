https://ria.ru/20230501/trevoga-1868978436.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь звучит в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:00
2023-05-01T15:00
2023-05-01T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
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черниговская область
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь звучит в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги прозвучал одновременно в 14.45 (совпадает с мск). Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также Киеве. Утром в понедельник тревогу отменили. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о повреждении промышленного предприятия в Павлограде. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868879331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черниговская область, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу