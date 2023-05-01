https://ria.ru/20230501/trevoga-1868932145.html

На территории Украины отменили воздушную тревогу

На территории Украины отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2023

На территории Украины отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины и звучавшая несколько часов, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:03

2023-05-01T09:03

2023-05-01T09:03

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украина

киев

киевская область

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины и звучавшая несколько часов, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также Киеве. Утром в понедельник тревогу отменили. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о повреждении промышленного предприятия в Павлограде. Дольше всего – около 4 часов – сигнал тревоги звучал в восточных областях. В центре Украины, в частности, Киеве и области – около трех часов. На западе страны сигнал тревоги звучал порядка полутора часов.

https://ria.ru/20230501/trevoga-1868921252.html

украина

киев

киевская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, киевская область