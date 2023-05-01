https://ria.ru/20230501/trevoga-1868932145.html
На территории Украины отменили воздушную тревогу
На территории Украины отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2023
На территории Украины отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины и звучавшая несколько часов, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:03
2023-05-01T09:03
2023-05-01T09:03
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины и звучавшая несколько часов, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также Киеве. Утром в понедельник тревогу отменили. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о повреждении промышленного предприятия в Павлограде. Дольше всего – около 4 часов – сигнал тревоги звучал в восточных областях. В центре Украины, в частности, Киеве и области – около трех часов. На западе страны сигнал тревоги звучал порядка полутора часов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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На территории Украины отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу, объявленную по всей Украине и звучавшую несколько часов, отменили