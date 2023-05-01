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Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы"
Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 01.05.2023
Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы"
Алексей в школе был белой вороной. Одноклассники его травили и иногда даже избивали. Особенной жестокостью отличались девочки — они насмехались над Алексеем и говорили, что не видят в нем мужчину. Сейчас герою 18 лет, опыт отношений уже был, но страх подойти и познакомиться с девушкой есть до сих пор. Как от него избавиться?
2023-05-01T12:00
2023-05-01T12:00
2023-05-01T12:00
страхи
наталья лосева
психология
школа
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Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы"
Алексей в школе был белой вороной. Одноклассники его травили и иногда даже избивали. Особенной жестокостью отличались девочки — они насмехались над Алексеем и говорили, что не видят в нем мужчину. Сейчас герою 18 лет, опыт отношений уже был, но страх подойти и познакомиться с девушкой есть до сих пор. Как от него избавиться?
audio/mpeg
Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы"
Алексей в школе был белой вороной. Одноклассники его травили и иногда даже избивали. Особенной жестокостью отличались девочки — они насмехались над Алексеем и говорили, что не видят в нем мужчину. Сейчас герою 18 лет, опыт отношений уже был, но страх подойти и познакомиться с девушкой есть до сих пор. Как от него избавиться?
audio/mpeg
Историю героя Алексея разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психология, школа, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, Школа
Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы"
Алексей в школе был белой вороной. Одноклассники его травили и иногда даже избивали. Особенной жестокостью отличались девочки — они насмехались над Алексеем и говорили, что не видят в нем мужчину. Сейчас герою 18 лет, опыт отношений уже был, но страх подойти и познакомиться с девушкой есть до сих пор. Как от него избавиться?