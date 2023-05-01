https://ria.ru/20230501/travlya-1868441677.html

Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы"

Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 01.05.2023

Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы"

Алексей в школе был белой вороной. Одноклассники его травили и иногда даже избивали. Особенной жестокостью отличались девочки — они насмехались над Алексеем и говорили, что не видят в нем мужчину. Сейчас герою 18 лет, опыт отношений уже был, но страх подойти и познакомиться с девушкой есть до сих пор. Как от него избавиться?

2023-05-01T12:00

2023-05-01T12:00

2023-05-01T12:00

страхи

наталья лосева

психология

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868474668_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_27e238a1aad56686924eb1bdf50779e5.png

Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы" Алексей в школе был белой вороной. Одноклассники его травили и иногда даже избивали. Особенной жестокостью отличались девочки — они насмехались над Алексеем и говорили, что не видят в нем мужчину. Сейчас герою 18 лет, опыт отношений уже был, но страх подойти и познакомиться с девушкой есть до сих пор. Как от него избавиться? audio/mpeg

Одноклассницы уничтожили мою мужскую самооценку. "Страхи/Детские травмы" Алексей в школе был белой вороной. Одноклассники его травили и иногда даже избивали. Особенной жестокостью отличались девочки — они насмехались над Алексеем и говорили, что не видят в нем мужчину. Сейчас герою 18 лет, опыт отношений уже был, но страх подойти и познакомиться с девушкой есть до сих пор. Как от него избавиться? audio/mpeg

Историю героя Алексея разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, школа, аудио