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Трасс вручили счет за тапочки, которые исчезли из ее резиденции, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
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03:19 01.05.2023 (обновлено: 04:48 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/trass-1868919584.html
Трасс вручили счет за тапочки, которые исчезли из ее резиденции, пишут СМИ
Трасс вручили счет за тапочки, которые исчезли из ее резиденции, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
Трасс вручили счет за тапочки, которые исчезли из ее резиденции, пишут СМИ
Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс вручили счет за 2022 год на 12 тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы на еду и напитки, а также халаты РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T03:19
2023-05-01T04:48
в мире
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс вручили счет за 2022 год на 12 тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы на еду и напитки, а также халаты и тапочки, которые предположительно исчезли из ее загородной резиденции Чевенинг, когда она была министром иностранных дел, пишет Times со ссылкой на неназванный источник. По данным газеты, секретариат кабинета министров отправил Трасс счет стоимости ее проживания в поместье Чевенинг, куда она приглашала гостей во время кампании для выборов консервативной партии Великобритании в 2022 году. "Официальные лица связались с Трасс и дали понять, что она должна заплатить за предметы, пропавшие во время ее пребывания в должности, а также за еду и вино, которые она и ее помощники употребляли там... Сотрудники поместья также сообщили, &lt;...&gt; что за этот период исчезли &lt;...&gt; полотенца, халаты и даже тапочки, и попросили ее оплатить расходы", — заявил неназванный источник. Согласно газете, британское правительство оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в поместье. Развлечение личных гостей или проведение партийных собраний не оплачивается. Как рассказал Times представитель политика, Трасс планирует оспорить счет, так как в нем могут содержаться как личные, так и официальные расходы.
https://ria.ru/20230421/velikobritaniya-1866940619.html
https://ria.ru/20230314/velikobritaniya-1857761144.html
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в мире, великобритания, лиз трасс
В мире, Великобритания, Лиз Трасс
Трасс вручили счет за тапочки, которые исчезли из ее резиденции, пишут СМИ

Times: Трасс вручили счет 15 тысяч долларов за вещи, которые исчезли из ее резиденции

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс вручили счет за 2022 год на 12 тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы на еду и напитки, а также халаты и тапочки, которые предположительно исчезли из ее загородной резиденции Чевенинг, когда она была министром иностранных дел, пишет Times со ссылкой на неназванный источник.
По данным газеты, секретариат кабинета министров отправил Трасс счет стоимости ее проживания в поместье Чевенинг, куда она приглашала гостей во время кампании для выборов консервативной партии Великобритании в 2022 году.
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"Официальные лица связались с Трасс и дали понять, что она должна заплатить за предметы, пропавшие во время ее пребывания в должности, а также за еду и вино, которые она и ее помощники употребляли там... Сотрудники поместья также сообщили, <...> что за этот период исчезли <...> полотенца, халаты и даже тапочки, и попросили ее оплатить расходы", — заявил неназванный источник.
Согласно газете, британское правительство оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в поместье. Развлечение личных гостей или проведение партийных собраний не оплачивается.
Как рассказал Times представитель политика, Трасс планирует оспорить счет, так как в нем могут содержаться как личные, так и официальные расходы.
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