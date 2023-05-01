https://ria.ru/20230501/tramp-1868982205.html

Трамп считает разбирательство по обвинениям в насилии неправомерным

Трамп считает разбирательство по обвинениям в насилии неправомерным - РИА Новости, 01.05.2023

Трамп считает разбирательство по обвинениям в насилии неправомерным

Бывший президент США Дональд Трамп попросил объявить неправомерным судебное разбирательство по обвинениям в насилии, выдвинутым в его адрес писательницей и... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:29

2023-05-01T15:29

2023-05-01T15:29

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп попросил объявить неправомерным судебное разбирательство по обвинениям в насилии, выдвинутым в его адрес писательницей и журналисткой Джин Кэрролл, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо адвоката Трампа Джо Такопины. По данным телеканала, в письме утверждается, что судья вынес "повсеместно несправедливые и предвзятые решения" в отношении Трампа. Такопина заявил в документе, что в качестве альтернативы он попросит судью "исправить протокол для каждого случая, в котором суд неверно охарактеризовал факты этого дела для присяжных" или же предоставить большую свободу действий в перекрестном допросе Кэрролл. "Здесь, несмотря на то, что показания на суде идут всего два дня, материалы уже изобилуют многочисленными объяснениями несправедливого обращения с ответчиком со стороны суда, большинство из которых было засвидетельствовано присяжными", - цитирует телеканал текст письма. Ранее Трамп заявлял, что иски против него являются политической аферой. Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.

https://ria.ru/20230427/tramp-1868022248.html

https://ria.ru/20230412/trump-1864928696.html

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в мире, сша, дональд трамп