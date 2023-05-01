https://ria.ru/20230501/sudan-1868947225.html

В Судане возобновит работу Всемирная продовольственная программа ООН

В Судане возобновит работу Всемирная продовольственная программа ООН - РИА Новости, 01.05.2023

В Судане возобновит работу Всемирная продовольственная программа ООН

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на фоне кризисной ситуации в Судане возобновляет работу в стране, которая была приостановлена в середине апреля... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:47

2023-05-01T10:47

2023-05-01T10:47

в мире

судан

северный дарфур

женева (город)

антониу гутерреш

оон

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на фоне кризисной ситуации в Судане возобновляет работу в стране, которая была приостановлена в середине апреля после гибели сотрудников организации, заявила директор организации Синди Маккейн. Маккейн 16 апреля заявила, что ВПП ООН временно прекратила работу в Судане после гибели своих сотрудников. Три сотрудника организации погибли 15 апреля в провинции Северный Дарфур. "На фоне того, как кризис в Судане подталкивает миллионы людей к голоду, ВПП немедленно снимает временное ограничение, введенное после трагической гибели членов нашей команды. ВПП быстро возобновляет наши программы для предоставления жизненно-важной помощи", - написала Маккейн в Twitter. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

https://ria.ru/20230501/sudan-1868946484.html

https://ria.ru/20230426/mkkk-1867781797.html

судан

северный дарфур

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, северный дарфур, женева (город), антониу гутерреш, оон, столкновения в хартуме