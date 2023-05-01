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В Судане возобновит работу Всемирная продовольственная программа ООН - РИА Новости, 01.05.2023
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10:47 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/sudan-1868947225.html
В Судане возобновит работу Всемирная продовольственная программа ООН
В Судане возобновит работу Всемирная продовольственная программа ООН - РИА Новости, 01.05.2023
В Судане возобновит работу Всемирная продовольственная программа ООН
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на фоне кризисной ситуации в Судане возобновляет работу в стране, которая была приостановлена в середине апреля... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:47
2023-05-01T10:47
в мире
судан
северный дарфур
женева (город)
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на фоне кризисной ситуации в Судане возобновляет работу в стране, которая была приостановлена в середине апреля после гибели сотрудников организации, заявила директор организации Синди Маккейн. Маккейн 16 апреля заявила, что ВПП ООН временно прекратила работу в Судане после гибели своих сотрудников. Три сотрудника организации погибли 15 апреля в провинции Северный Дарфур. "На фоне того, как кризис в Судане подталкивает миллионы людей к голоду, ВПП немедленно снимает временное ограничение, введенное после трагической гибели членов нашей команды. ВПП быстро возобновляет наши программы для предоставления жизненно-важной помощи", - написала Маккейн в Twitter. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
https://ria.ru/20230501/sudan-1868946484.html
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в мире, судан, северный дарфур, женева (город), антониу гутерреш, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Северный Дарфур, Женева (город), Антониу Гутерреш, ООН, Столкновения в Хартуме
В Судане возобновит работу Всемирная продовольственная программа ООН

Всемирная продовольственная программа ООН возобновит все программы помощи в Судане

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на фоне кризисной ситуации в Судане возобновляет работу в стране, которая была приостановлена в середине апреля после гибели сотрудников организации, заявила директор организации Синди Маккейн.
Маккейн 16 апреля заявила, что ВПП ООН временно прекратила работу в Судане после гибели своих сотрудников. Три сотрудника организации погибли 15 апреля в провинции Северный Дарфур.
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"На фоне того, как кризис в Судане подталкивает миллионы людей к голоду, ВПП немедленно снимает временное ограничение, введенное после трагической гибели членов нашей команды. ВПП быстро возобновляет наши программы для предоставления жизненно-важной помощи", - написала Маккейн в Twitter.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
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