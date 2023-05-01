https://ria.ru/20230501/sudan-1868946484.html
В Судане ограбили склад Всемирной продовольственной программы
В Судане ограбили склад Всемирной продовольственной программы - РИА Новости, 01.05.2023
В Судане ограбили склад Всемирной продовольственной программы
Около 4 тысяч тонн гуманитарной помощи украли у Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, сообщает спецпредставитель генсека организации по... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:40
2023-05-01T10:40
2023-05-01T10:40
в мире
судан
дарфур
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антониу гутерреш
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч тонн гуманитарной помощи украли у Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, сообщает спецпредставитель генсека организации по Судану Фолькер Пертес. "Большую часть гуманитарной помощи, которая была у нас на складе, разграбили. Все склады Всемирной продовольственной организации, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и других организаций в Дарфуре были разграблены. Всемирная продовольственная программа потеряла около 4000 метрических тонн гуманитарных грузов", - сказал Пертес в интервью британскому телеканалу Sky News. Спецпредставитель генсека ООН по Судану отметил, что для возобновления гуманитарной деятельности необходимо прекращение огня. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
https://ria.ru/20230416/sudan-1865663370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, дарфур, женева (город), антониу гутерреш, оон, воз, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Дарфур, Женева (город), Антониу Гутерреш, ООН, ВОЗ, Столкновения в Хартуме
В Судане ограбили склад Всемирной продовольственной программы
В Судане со склада ВПП ООН украли около четырех тысяч тонн гуманитарной помощи
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Около 4 тысяч тонн гуманитарной помощи украли у Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, сообщает
спецпредставитель генсека организации по Судану Фолькер Пертес.
"Большую часть гуманитарной помощи, которая была у нас на складе, разграбили. Все склады Всемирной продовольственной организации, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и других организаций в Дарфуре были разграблены. Всемирная продовольственная программа потеряла около 4000 метрических тонн гуманитарных грузов", - сказал Пертес в интервью британскому телеканалу Sky News.
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Спецпредставитель генсека ООН по Судану отметил, что для возобновления гуманитарной деятельности необходимо прекращение огня.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
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