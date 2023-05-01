https://ria.ru/20230501/sudan-1868946484.html

В Судане ограбили склад Всемирной продовольственной программы

В Судане ограбили склад Всемирной продовольственной программы - РИА Новости, 01.05.2023

В Судане ограбили склад Всемирной продовольственной программы

Около 4 тысяч тонн гуманитарной помощи украли у Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, сообщает спецпредставитель генсека организации по... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:40

2023-05-01T10:40

2023-05-01T10:40

в мире

судан

дарфур

женева (город)

антониу гутерреш

оон

воз

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч тонн гуманитарной помощи украли у Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, сообщает спецпредставитель генсека организации по Судану Фолькер Пертес. "Большую часть гуманитарной помощи, которая была у нас на складе, разграбили. Все склады Всемирной продовольственной организации, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и других организаций в Дарфуре были разграблены. Всемирная продовольственная программа потеряла около 4000 метрических тонн гуманитарных грузов", - сказал Пертес в интервью британскому телеканалу Sky News. Спецпредставитель генсека ООН по Судану отметил, что для возобновления гуманитарной деятельности необходимо прекращение огня. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.

https://ria.ru/20230416/sudan-1865663370.html

https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html

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женева (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, дарфур, женева (город), антониу гутерреш, оон, воз, столкновения в хартуме