https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1869027378.html

Пригожин рассказал о продвижении "Вагнера" в Артемовске

Пригожин рассказал о продвижении "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023

Пригожин рассказал о продвижении "Вагнера" в Артемовске

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись на расстояние до 120 метров на разных направлениях, сообщила... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:28

2023-05-01T21:28

2023-05-01T21:30

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

горловка

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись на расстояние до 120 метров на разных направлениях, сообщила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале. Ранее Пригожин сообщал, что за воскресенье бойцы "Вагнера" продвинулись на расстояние до 230 метров. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля он сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

https://ria.ru/20230430/soledar-1868816922.html

артемовск

украина

горловка

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Наталья Макарова

в мире, артемовск, украина, горловка, евгений пригожин, чвк "вагнер"