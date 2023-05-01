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Пригожин рассказал о продвижении "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:28 01.05.2023 (обновлено: 21:30 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1869027378.html
Пригожин рассказал о продвижении "Вагнера" в Артемовске
Пригожин рассказал о продвижении "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023
Пригожин рассказал о продвижении "Вагнера" в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись на расстояние до 120 метров на разных направлениях, сообщила... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:28
2023-05-01T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
горловка
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись на расстояние до 120 метров на разных направлениях, сообщила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале. Ранее Пригожин сообщал, что за воскресенье бойцы "Вагнера" продвинулись на расстояние до 230 метров. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля он сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
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артемовск
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в мире, артемовск, украина, горловка, евгений пригожин, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Горловка, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
Пригожин рассказал о продвижении "Вагнера" в Артемовске

Пригожин: бойцы группы "Вагнер" продвинулись за день еще на 120 метров в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы группы "Вагнер" ведут стрельбу по противнику из пулемета ДШК
Бойцы группы Вагнер ведут стрельбу по противнику из пулемета ДШК - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы группы "Вагнер" ведут стрельбу по противнику из пулемета ДШК. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись на расстояние до 120 метров на разных направлениях, сообщила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.
«

"За сегодня ЧВК "Вагнер" продвинулись на Бахмуте (Артемовске — Прим. ред.)до 120 метров, 45 тысяч квадратных метров захвачены нашими подразделениями", - заявил Пригожин.

Ранее Пригожин сообщал, что за воскресенье бойцы "Вагнера" продвинулись на расстояние до 230 метров.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля он сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаГорловкаЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
 
 
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