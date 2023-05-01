Пригожин рассказал о продвижении "Вагнера" в Артемовске
Пригожин: бойцы группы "Вагнер" продвинулись за день еще на 120 метров в Артемовске
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы группы "Вагнер" ведут стрельбу по противнику из пулемета ДШК
Бойцы группы "Вагнер" ведут стрельбу по противнику из пулемета ДШК. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись на расстояние до 120 метров на разных направлениях, сообщила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.
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"За сегодня ЧВК "Вагнер" продвинулись на Бахмуте (Артемовске — Прим. ред.)до 120 метров, 45 тысяч квадратных метров захвачены нашими подразделениями", - заявил Пригожин.
Ранее Пригожин сообщал, что за воскресенье бойцы "Вагнера" продвинулись на расстояние до 230 метров.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля он сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.