Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 01.05.2023 (обновлено: 14:38 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868974739.html
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников - РИА Новости, 01.05.2023
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:28
2023-05-01T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
харьковская область
кременная
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384042_0:97:3294:1950_1920x0_80_0_0_5b2d613e407870b03739ba96c4006b60.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная, Краснореченское Луганской народной республики, Водяное Донецкой народной республики, а также Песчановка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
кременная
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384042_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_07f3c7fd2afc525199727e686c5c0435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, харьковская область, кременная, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Харьковская область, Кременная, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная, Краснореченское Луганской народной республики, Водяное Донецкой народной республики, а также Песчановка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииХарьковская областьКременнаяРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала