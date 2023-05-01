https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868974739.html

Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников - РИА Новости, 01.05.2023

Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:28

2023-05-01T14:28

2023-05-01T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

харьковская область

кременная

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная, Краснореченское Луганской народной республики, Водяное Донецкой народной республики, а также Песчановка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, харьковская область, кременная, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины