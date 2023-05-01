https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868974739.html
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников - РИА Новости, 01.05.2023
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:28
2023-05-01T14:28
2023-05-01T14:38
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная, Краснореченское Луганской народной республики, Водяное Донецкой народной республики, а также Песчановка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников за сутки