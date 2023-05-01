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ВС России уничтожили гаубицу и артустановку на Херсонском направлении
ВС России уничтожили гаубицу и артустановку на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.05.2023
ВС России уничтожили гаубицу и артустановку на Херсонском направлении
Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и артустановку "Акация", заявили в понедельник в Минобороны... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:01
2023-05-01T14:01
2023-05-01T14:01
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и артустановку "Акация", заявили в понедельник в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили гаубицу и артустановку на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили гаубицу и артустановку ВСУ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и артустановку "Акация", заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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