https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868970504.html

ВС России уничтожили гаубицу и артустановку на Херсонском направлении

ВС России уничтожили гаубицу и артустановку на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.05.2023

ВС России уничтожили гаубицу и артустановку на Херсонском направлении

Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и артустановку "Акация", заявили в понедельник в Минобороны... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:01

2023-05-01T14:01

2023-05-01T14:01

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и артустановку "Акация", заявили в понедельник в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230501/drg-1868969870.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность