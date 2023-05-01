https://ria.ru/20230501/sobyanin-1868960747.html
Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем
Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем - РИА Новости, 01.05.2023
Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем, отметив, что московские профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:36
2023-05-01T12:36
2023-05-01T12:36
общество
москва
сергей собянин
московская федерация профсоюзов
московская городская дума
дом союзов
праздник весны и труда
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем, отметив, что московские профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов трудящихся, его приветственное письмо зачитала зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Елена Паршина на мероприятии, посвященном Дню международной солидарности трудящихся. "Поздравляю вас с праздником весны и труда, Днем солидарности трудящихся. Атмосфера Первомая проникнута положением тружеников, которые вносят неоценимый вклад в развитие Москвы, повышают качество жизни в нашей прекрасной столице. Московские профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов трудящихся, реализации крупных городских проектов", - написал Собянин в письме. Мэр подчеркнул, что Московская Федерация профсоюзов активно участвует в акции "Москва помогает" и оказывает поддержку участникам специальной военной операции. "Пусть традиции Первого мая живут и приумножаются в Москве, в городе где человеку труда - почет и уважение, а сплоченность и взаимопомощь являются ценностями миллионов людей. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и всего самого доброго", - добавил мэр. Кроме того, свое поздравление от имени Московской городской думы (МГД) озвучил депутат МГД Игорь Бускин, он поблагодарил московские профсоюзы за существенный вклад в жизнь столицы. "Хотелось бы отметить работу московских профсоюзов. Большое вам спасибо за ваш вклад в развитие, поддержку социальной, экономической жизни нашей столицы", - сказал Бускин. В День международной солидарности трудящихся в столице прошло торжественное мероприятие в Колонном зале Дома Союзов. Организатором программы Первомая под лозунгом "Солидарность трудящихся - единство страны!" выступила Московская Федерация профсоюзов.
https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html
https://ria.ru/20230501/demonstratsii-1868116176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, московская федерация профсоюзов, московская городская дума, дом союзов, праздник весны и труда
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московская федерация профсоюзов, Московская городская дума, Дом союзов, Праздник Весны и Труда
Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем
Собянин заявил, что московские профсоюзы играют важную роль в защите прав трудящихся
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем, отметив, что московские профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов трудящихся, его приветственное письмо зачитала зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Елена Паршина на мероприятии, посвященном Дню международной солидарности трудящихся.
"Поздравляю вас с праздником весны и труда, Днем солидарности трудящихся. Атмосфера Первомая проникнута положением тружеников, которые вносят неоценимый вклад в развитие Москвы, повышают качество жизни в нашей прекрасной столице. Московские профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов трудящихся, реализации крупных городских проектов", - написал Собянин в письме.
Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях
Мэр подчеркнул, что Московская Федерация профсоюзов активно участвует в акции "Москва помогает" и оказывает поддержку участникам специальной военной операции.
"Пусть традиции Первого мая живут и приумножаются в Москве, в городе где человеку труда - почет и уважение, а сплоченность и взаимопомощь являются ценностями миллионов людей. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и всего самого доброго", - добавил мэр.
Кроме того, свое поздравление от имени Московской городской думы (МГД
) озвучил депутат МГД Игорь Бускин, он поблагодарил московские профсоюзы за существенный вклад в жизнь столицы.
"Хотелось бы отметить работу московских профсоюзов. Большое вам спасибо за ваш вклад в развитие, поддержку социальной, экономической жизни нашей столицы", - сказал Бускин.
В День международной солидарности трудящихся в столице прошло торжественное мероприятие в Колонном зале Дома Союзов
. Организатором программы Первомая под лозунгом "Солидарность трудящихся - единство страны!" выступила Московская Федерация профсоюзов.
Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости