https://ria.ru/20230501/sobyanin-1868960747.html

Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем

Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем - РИА Новости, 01.05.2023

Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем, отметив, что московские профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:36

2023-05-01T12:36

2023-05-01T12:36

общество

москва

сергей собянин

московская федерация профсоюзов

московская городская дума

дом союзов

праздник весны и труда

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем, отметив, что московские профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов трудящихся, его приветственное письмо зачитала зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Елена Паршина на мероприятии, посвященном Дню международной солидарности трудящихся. "Поздравляю вас с праздником весны и труда, Днем солидарности трудящихся. Атмосфера Первомая проникнута положением тружеников, которые вносят неоценимый вклад в развитие Москвы, повышают качество жизни в нашей прекрасной столице. Московские профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов трудящихся, реализации крупных городских проектов", - написал Собянин в письме. Мэр подчеркнул, что Московская Федерация профсоюзов активно участвует в акции "Москва помогает" и оказывает поддержку участникам специальной военной операции. "Пусть традиции Первого мая живут и приумножаются в Москве, в городе где человеку труда - почет и уважение, а сплоченность и взаимопомощь являются ценностями миллионов людей. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и всего самого доброго", - добавил мэр. Кроме того, свое поздравление от имени Московской городской думы (МГД) озвучил депутат МГД Игорь Бускин, он поблагодарил московские профсоюзы за существенный вклад в жизнь столицы. "Хотелось бы отметить работу московских профсоюзов. Большое вам спасибо за ваш вклад в развитие, поддержку социальной, экономической жизни нашей столицы", - сказал Бускин. В День международной солидарности трудящихся в столице прошло торжественное мероприятие в Колонном зале Дома Союзов. Организатором программы Первомая под лозунгом "Солидарность трудящихся - единство страны!" выступила Московская Федерация профсоюзов.

https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html

https://ria.ru/20230501/demonstratsii-1868116176.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин, московская федерация профсоюзов, московская городская дума, дом союзов, праздник весны и труда