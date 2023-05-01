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Собянин поздравил москвичей с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2023
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08:24 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/sobyanin-1868929508.html
Собянин поздравил москвичей с 1 мая
Собянин поздравил москвичей с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2023
Собянин поздравил москвичей с 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале поздравил москвичей с 1 мая, праздником весны и труда, отметив, что динамичное развитие столицы - это результат... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:24
2023-05-01T08:24
россия
москва
общество
сергей собянин
праздник весны и труда
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале поздравил москвичей с 1 мая, праздником весны и труда, отметив, что динамичное развитие столицы - это результат плодотворного труда, таланта и энергии жителей города. "Первомай - символ единения людей в созидательной деятельности на благо России. С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни. Москва продолжает создавать новые высокотехнологичные производства, обновлять транспортную инфраструктуру, строить современные социальные объекты. Динамичное развитие любимой столицы - это результат нашего плодотворного труда, таланта и энергии миллионов москвичей", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он также пожелал всем москвичам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.
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россия, москва, общество, сергей собянин, праздник весны и труда
Россия, Москва, Общество, Сергей Собянин, Праздник Весны и Труда
Собянин поздравил москвичей с 1 мая

Собянин поздравил москвичей с 1 мая, назвав развитие столицы результатом успешного труда

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале поздравил москвичей с 1 мая, праздником весны и труда, отметив, что динамичное развитие столицы - это результат плодотворного труда, таланта и энергии жителей города.
"Первомай - символ единения людей в созидательной деятельности на благо России. С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни. Москва продолжает создавать новые высокотехнологичные производства, обновлять транспортную инфраструктуру, строить современные социальные объекты. Динамичное развитие любимой столицы - это результат нашего плодотворного труда, таланта и энергии миллионов москвичей", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он также пожелал всем москвичам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.
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