https://ria.ru/20230501/sobyanin-1868929508.html

Собянин поздравил москвичей с 1 мая

Собянин поздравил москвичей с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2023

Собянин поздравил москвичей с 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале поздравил москвичей с 1 мая, праздником весны и труда, отметив, что динамичное развитие столицы - это результат... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:24

2023-05-01T08:24

2023-05-01T08:24

россия

москва

общество

сергей собянин

праздник весны и труда

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале поздравил москвичей с 1 мая, праздником весны и труда, отметив, что динамичное развитие столицы - это результат плодотворного труда, таланта и энергии жителей города. "Первомай - символ единения людей в созидательной деятельности на благо России. С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни. Москва продолжает создавать новые высокотехнологичные производства, обновлять транспортную инфраструктуру, строить современные социальные объекты. Динамичное развитие любимой столицы - это результат нашего плодотворного труда, таланта и энергии миллионов москвичей", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он также пожелал всем москвичам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.

https://ria.ru/20230501/may-1868588241.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, москва, общество, сергей собянин, праздник весны и труда