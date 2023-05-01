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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области

ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 01.05.2023

ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области

В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:59

2023-05-01T13:59

2023-05-01T14:19

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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