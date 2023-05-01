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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 01.05.2023 (обновлено: 14:19 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/sklad-1868970272.html
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 01.05.2023
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:59
2023-05-01T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
украина
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Украина
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области

Минобороны: ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России
Артиллеристы ВС России - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьУкраина
 
 
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