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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 01.05.2023
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:59
2023-05-01T13:59
2023-05-01T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Украина
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области
Минобороны: ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области