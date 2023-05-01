https://ria.ru/20230501/siriya-1869001286.html

Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН

Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН - РИА Новости, 01.05.2023

Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН

Сирия под эгидой ООН начнет готовить территории и условия для возвращения беженцев, которые выехали из страны за 12 лет гражданского конфликта, включая введение РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:37

2023-05-01T17:37

2023-05-01T17:56

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ДОХА, 1 мая - РИА Новости. Сирия под эгидой ООН начнет готовить территории и условия для возвращения беженцев, которые выехали из страны за 12 лет гражданского конфликта, включая введение всеобщей амнистии, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД четырех арабских стран и Сирии.Кроме того, сирийское правительство вместе с международным сообществом и ООН предпримет меры для улучшения инфраструктуры, необходимой для возвращения беженцев в места проживания, в частности, будут построены новые школы, больницы, дома, созданы рабочие места. Такие же шаги правительство Сирии обязалось предпринять в отношении внутренне перемещенных лиц.Главы МИД Иордании и Сирии в качестве пробного шага договорились об обеспечении условий для возвращения тысячи сирийских беженцев.

https://ria.ru/20230415/siriya-1865488785.html

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в мире, сирия, оон, иордания