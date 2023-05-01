Рейтинг@Mail.ru
Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 01.05.2023 (обновлено: 17:56 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/siriya-1869001286.html
Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН
Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН - РИА Новости, 01.05.2023
Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН
Сирия под эгидой ООН начнет готовить территории и условия для возвращения беженцев, которые выехали из страны за 12 лет гражданского конфликта, включая введение РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:37
2023-05-01T17:56
в мире
сирия
оон
иордания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_0:25:1696:979_1920x0_80_0_0_714f3d2b8853098d6cd9dfa06cbbfd6a.jpg
ДОХА, 1 мая - РИА Новости. Сирия под эгидой ООН начнет готовить территории и условия для возвращения беженцев, которые выехали из страны за 12 лет гражданского конфликта, включая введение всеобщей амнистии, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД четырех арабских стран и Сирии.Кроме того, сирийское правительство вместе с международным сообществом и ООН предпримет меры для улучшения инфраструктуры, необходимой для возвращения беженцев в места проживания, в частности, будут построены новые школы, больницы, дома, созданы рабочие места. Такие же шаги правительство Сирии обязалось предпринять в отношении внутренне перемещенных лиц.Главы МИД Иордании и Сирии в качестве пробного шага договорились об обеспечении условий для возвращения тысячи сирийских беженцев.
https://ria.ru/20230415/siriya-1865488785.html
сирия
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_179:0:1518:1004_1920x0_80_0_0_6297e79f01a200fa7cff815c4bb4057c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, оон, иордания
В мире, Сирия, ООН, Иордания
Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН

Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев и объявлению всеобщей амнистии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Дамаск, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 1 мая - РИА Новости. Сирия под эгидой ООН начнет готовить территории и условия для возвращения беженцев, которые выехали из страны за 12 лет гражданского конфликта, включая введение всеобщей амнистии, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД четырех арабских стран и Сирии.
«
"Сирийское правительство в координации с соответствующими организациями ООН начнет определять, какие услуги необходимы в районах возвращения беженцев, учитывая вклад арабских и международных сторон, с разъяснением мер, которые будут приняты для облегчения их возвращения, в том числе, включая всеобщую амнистию", - говорится в заявлении.
Кроме того, сирийское правительство вместе с международным сообществом и ООН предпримет меры для улучшения инфраструктуры, необходимой для возвращения беженцев в места проживания, в частности, будут построены новые школы, больницы, дома, созданы рабочие места. Такие же шаги правительство Сирии обязалось предпринять в отношении внутренне перемещенных лиц.
Главы МИД Иордании и Сирии в качестве пробного шага договорились об обеспечении условий для возвращения тысячи сирийских беженцев.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Участники встречи по Сирии призвали к ее возвращению в "арабское лоно"
15 апреля, 03:20
 
В миреСирияООНИордания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала