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Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН
Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН - РИА Новости, 01.05.2023
Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН
Сирия под эгидой ООН начнет готовить территории и условия для возвращения беженцев, которые выехали из страны за 12 лет гражданского конфликта, включая введение РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:37
2023-05-01T17:37
2023-05-01T17:56
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ДОХА, 1 мая - РИА Новости. Сирия под эгидой ООН начнет готовить территории и условия для возвращения беженцев, которые выехали из страны за 12 лет гражданского конфликта, включая введение всеобщей амнистии, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД четырех арабских стран и Сирии.Кроме того, сирийское правительство вместе с международным сообществом и ООН предпримет меры для улучшения инфраструктуры, необходимой для возвращения беженцев в места проживания, в частности, будут построены новые школы, больницы, дома, созданы рабочие места. Такие же шаги правительство Сирии обязалось предпринять в отношении внутренне перемещенных лиц.Главы МИД Иордании и Сирии в качестве пробного шага договорились об обеспечении условий для возвращения тысячи сирийских беженцев.
https://ria.ru/20230415/siriya-1865488785.html
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в мире, сирия, оон, иордания
В мире, Сирия, ООН, Иордания
Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев под эгидой ООН
Сирия начнет готовиться к возвращению беженцев и объявлению всеобщей амнистии
ДОХА, 1 мая - РИА Новости. Сирия под эгидой ООН начнет готовить территории и условия для возвращения беженцев, которые выехали из страны за 12 лет гражданского конфликта, включая введение всеобщей амнистии, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД четырех арабских стран и Сирии.
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"Сирийское правительство в координации с соответствующими организациями ООН начнет определять, какие услуги необходимы в районах возвращения беженцев, учитывая вклад арабских и международных сторон, с разъяснением мер, которые будут приняты для облегчения их возвращения, в том числе, включая всеобщую амнистию", - говорится в заявлении.
Кроме того, сирийское правительство вместе с международным сообществом и ООН предпримет меры для улучшения инфраструктуры, необходимой для возвращения беженцев в места проживания, в частности, будут построены новые школы, больницы, дома, созданы рабочие места. Такие же шаги правительство Сирии обязалось предпринять в отношении внутренне перемещенных лиц.
Главы МИД Иордании
и Сирии в качестве пробного шага договорились об обеспечении условий для возвращения тысячи сирийских беженцев.
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