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Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями - РИА Новости, 01.05.2023
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23:03 01.05.2023
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Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями
Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями - РИА Новости, 01.05.2023
Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями
Американские военные отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения и назначения, который пролетел над Гавайскими островами, передает телеканал NBC со... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T23:03
2023-05-01T23:03
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сша
гавайи
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Американские военные отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения и назначения, который пролетел над Гавайскими островами, передает телеканал NBC со ссылкой на трех чиновников. Объект пролетел над принадлежащим США архипелагом, но держался в стороне от секретных объектов. Сейчас шар медленно летит над Тихим океаном в сторону Мексики. В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации. "Власти США не считают, что шар принадлежит китайцам, но они до сих пор не установили владельца", - передает NBC.
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в мире, сша, гавайи, тихий океан
В мире, США, Гавайи, Тихий океан
Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями

NBC: американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайскими островами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГавайи
Гавайи - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Гавайи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Американские военные отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения и назначения, который пролетел над Гавайскими островами, передает телеканал NBC со ссылкой на трех чиновников.
Объект пролетел над принадлежащим США архипелагом, но держался в стороне от секретных объектов.
«
"Военные отслеживают его с конца прошлой недели и пришли к выводу, что он не представляет угрозы для воздушных судов или национальной безопасности и не передает никаких сигналов", - сказано в сообщении.
Сейчас шар медленно летит над Тихим океаном в сторону Мексики.
В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации.
"Власти США не считают, что шар принадлежит китайцам, но они до сих пор не установили владельца", - передает NBC.
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