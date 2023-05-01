https://ria.ru/20230501/shar-1869034367.html

Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями

Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями - РИА Новости, 01.05.2023

Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями

Американские военные отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения и назначения, который пролетел над Гавайскими островами, передает телеканал NBC со... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T23:03

2023-05-01T23:03

2023-05-01T23:03

в мире

сша

гавайи

тихий океан

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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Американские военные отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения и назначения, который пролетел над Гавайскими островами, передает телеканал NBC со ссылкой на трех чиновников. Объект пролетел над принадлежащим США архипелагом, но держался в стороне от секретных объектов. Сейчас шар медленно летит над Тихим океаном в сторону Мексики. В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации. "Власти США не считают, что шар принадлежит китайцам, но они до сих пор не установили владельца", - передает NBC.

https://ria.ru/20230210/aerostat-1851339589.html

сша

гавайи

тихий океан

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в мире, сша, гавайи, тихий океан