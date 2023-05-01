https://ria.ru/20230501/shar-1869034367.html
Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями
Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями - РИА Новости, 01.05.2023
Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями
Американские военные отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения и назначения, который пролетел над Гавайскими островами, передает телеканал NBC со... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T23:03
2023-05-01T23:03
2023-05-01T23:03
в мире
сша
гавайи
тихий океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573523023_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_4a2931ae7d8142be3d53f3e13a4b857a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Американские военные отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения и назначения, который пролетел над Гавайскими островами, передает телеканал NBC со ссылкой на трех чиновников. Объект пролетел над принадлежащим США архипелагом, но держался в стороне от секретных объектов. Сейчас шар медленно летит над Тихим океаном в сторону Мексики. В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации. "Власти США не считают, что шар принадлежит китайцам, но они до сих пор не установили владельца", - передает NBC.
https://ria.ru/20230210/aerostat-1851339589.html
сша
гавайи
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573523023_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_d96d19f495bbcea0897a92756e8af792.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гавайи, тихий океан
В мире, США, Гавайи, Тихий океан
Американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайями
NBC: американские военные отслеживают воздушный шар, пролетевший над Гавайскими островами