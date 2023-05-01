https://ria.ru/20230501/seti-1870284262.html

Сотрудники правительства Тамбовской области изготовили маскировочные сети

Сотрудники правительства Тамбовской области изготовили маскировочные сети - РИА Новости, 07.05.2023

Сотрудники правительства Тамбовской области изготовили маскировочные сети

Сотрудники правительства Тамбовской области своими руками изготовили маскировочные сети и отправили их в зону спецоперации, сообщили на сайте фонда "Развитие... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-01T10:15

2023-05-01T10:15

2023-05-07T10:28

специальная военная операция на украине

общество

тамбовская область

максим егоров

надежные люди

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ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники правительства Тамбовской области своими руками изготовили маскировочные сети и отправили их в зону спецоперации, сообщили на сайте фонда "Развитие Тамбовщины". "Мы должны объединить усилия, чтобы внести свой вклад в нашу Победу. Неважно чем, но каждый из нас может помочь ребятам, которые борются с новыми проявлениями нацизма. Сегодня мы вместе с коллегами плели сети, но это лишь малая часть нашей помощи. Благодарю всех за активную гражданскую позицию", - приводятся на сайте фонда слова главы региона Максима Егорова. Отмечается, что в дальнейшем инициативу поддержат коллективы предприятий и учебные заведения Тамбовской области. После этого 9 мая маскировочные сети отправят военнослужащим в зону СВО, отмечается на сайте фонда "Развитие Тамбовщины". Фонт "Развитие Тамбовщины" создан для помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Инициатива его создания принадлежит предпринимателям Тамбовской области, ее поддержал губернатор Максим Егоров. С начала работы фонд собрал больше 270 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230428/gruz-1870270185.html

тамбовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, тамбовская область, максим егоров, надежные люди