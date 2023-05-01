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Сотрудники правительства Тамбовской области изготовили маскировочные сети - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 01.05.2023 (обновлено: 10:28 07.05.2023)
https://ria.ru/20230501/seti-1870284262.html
Сотрудники правительства Тамбовской области изготовили маскировочные сети
Сотрудники правительства Тамбовской области изготовили маскировочные сети - РИА Новости, 07.05.2023
Сотрудники правительства Тамбовской области изготовили маскировочные сети
Сотрудники правительства Тамбовской области своими руками изготовили маскировочные сети и отправили их в зону спецоперации, сообщили на сайте фонда "Развитие... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-01T10:15
2023-05-07T10:28
специальная военная операция на украине
общество
тамбовская область
максим егоров
надежные люди
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ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники правительства Тамбовской области своими руками изготовили маскировочные сети и отправили их в зону спецоперации, сообщили на сайте фонда "Развитие Тамбовщины". "Мы должны объединить усилия, чтобы внести свой вклад в нашу Победу. Неважно чем, но каждый из нас может помочь ребятам, которые борются с новыми проявлениями нацизма. Сегодня мы вместе с коллегами плели сети, но это лишь малая часть нашей помощи. Благодарю всех за активную гражданскую позицию", - приводятся на сайте фонда слова главы региона Максима Егорова. Отмечается, что в дальнейшем инициативу поддержат коллективы предприятий и учебные заведения Тамбовской области. После этого 9 мая маскировочные сети отправят военнослужащим в зону СВО, отмечается на сайте фонда "Развитие Тамбовщины". Фонт "Развитие Тамбовщины" создан для помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Инициатива его создания принадлежит предпринимателям Тамбовской области, ее поддержал губернатор Максим Егоров. С начала работы фонд собрал больше 270 миллионов рублей.
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общество, тамбовская область, максим егоров, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Тамбовская область, Максим Егоров, Надежные люди
Сотрудники правительства Тамбовской области изготовили маскировочные сети

Сотрудники правительства Тамбовской области изготовили маскировочные сети для нужд СВО

© Фото : Динское районное казачье обществоУченики Центра ремесел производят по 2 маскировочные сети в день
Ученики Центра ремесел производят по 2 маскировочные сети в день - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : Динское районное казачье общество
Ученики Центра ремесел производят по 2 маскировочные сети в день. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники правительства Тамбовской области своими руками изготовили маскировочные сети и отправили их в зону спецоперации, сообщили на сайте фонда "Развитие Тамбовщины".
"Мы должны объединить усилия, чтобы внести свой вклад в нашу Победу. Неважно чем, но каждый из нас может помочь ребятам, которые борются с новыми проявлениями нацизма. Сегодня мы вместе с коллегами плели сети, но это лишь малая часть нашей помощи. Благодарю всех за активную гражданскую позицию", - приводятся на сайте фонда слова главы региона Максима Егорова.
Отмечается, что в дальнейшем инициативу поддержат коллективы предприятий и учебные заведения Тамбовской области. После этого 9 мая маскировочные сети отправят военнослужащим в зону СВО, отмечается на сайте фонда "Развитие Тамбовщины".
Фонт "Развитие Тамбовщины" создан для помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Инициатива его создания принадлежит предпринимателям Тамбовской области, ее поддержал губернатор Максим Егоров. С начала работы фонд собрал больше 270 миллионов рублей.
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