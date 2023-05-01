Рейтинг@Mail.ru
Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 01.05.2023 (обновлено: 15:03 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/schity-1868975678.html
Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки
Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки - РИА Новости, 01.05.2023
Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки
Разработчики бронежилетов из Донецка приступили к созданию противоосколочного щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотников, работающих на передовой в РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:39
2023-05-01T15:03
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e58ccc0f6459fa0fc944f3ce5bc616f.jpg
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Разработчики бронежилетов из Донецка приступили к созданию противоосколочного щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотников, работающих на передовой в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости. "Началась разработка нового изделия. Люди обратились. Они принесли просто по сути каремат. Но мы будем изготавливать для них такой противоосколочный щит", — сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.Он подчеркнул, что при штурме это изделие позволит защититься от большого количества осколков и мелких боеприпасов типа ВОГ, применяемых в автоматических станковых гранатометах. По словам Кондруса, щит также можно будет повесить на руку или использовать его как плащ-палатку, прикрывая себя и оборудование. Поэтому он будет полезен и для операторов беспилотников, работающих на линии соприкосновения, отметил разработчик.Уточняется, что щит будет весить около трех килограммов и иметь первый класс защиты. Также его снабдят системой запреградной защиты. Разработка началась в связи с пожеланиями бойцов, находящихся в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230429/bespilotniki-1868776085.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392675_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_139fb8e889d63881d370d13d2dffb4f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ
Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки

Для операторов БПЛА, работающих в зоне спецоперации, создадут противоосколочные щиты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне спецоперации
Российские военные на позициях в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные на позициях в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Разработчики бронежилетов из Донецка приступили к созданию противоосколочного щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотников, работающих на передовой в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.
"Началась разработка нового изделия. Люди обратились. Они принесли просто по сути каремат. Но мы будем изготавливать для них такой противоосколочный щит", — сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.
Он подчеркнул, что при штурме это изделие позволит защититься от большого количества осколков и мелких боеприпасов типа ВОГ, применяемых в автоматических станковых гранатометах. По словам Кондруса, щит также можно будет повесить на руку или использовать его как плащ-палатку, прикрывая себя и оборудование. Поэтому он будет полезен и для операторов беспилотников, работающих на линии соприкосновения, отметил разработчик.
Уточняется, что щит будет весить около трех килограммов и иметь первый класс защиты. Также его снабдят системой запреградной защиты. Разработка началась в связи с пожеланиями бойцов, находящихся в зоне спецоперации.
Операторы БПЛА об использовании квадрокоптеров в целях разведки - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками
29 апреля, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала