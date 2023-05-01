https://ria.ru/20230501/schity-1868975678.html

Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки

Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки - РИА Новости, 01.05.2023

Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки

Разработчики бронежилетов из Донецка приступили к созданию противоосколочного щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотников, работающих на передовой в РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:39

2023-05-01T14:39

2023-05-01T15:03

специальная военная операция на украине

технологии

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e58ccc0f6459fa0fc944f3ce5bc616f.jpg

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Разработчики бронежилетов из Донецка приступили к созданию противоосколочного щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотников, работающих на передовой в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости. "Началась разработка нового изделия. Люди обратились. Они принесли просто по сути каремат. Но мы будем изготавливать для них такой противоосколочный щит", — сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.Он подчеркнул, что при штурме это изделие позволит защититься от большого количества осколков и мелких боеприпасов типа ВОГ, применяемых в автоматических станковых гранатометах. По словам Кондруса, щит также можно будет повесить на руку или использовать его как плащ-палатку, прикрывая себя и оборудование. Поэтому он будет полезен и для операторов беспилотников, работающих на линии соприкосновения, отметил разработчик.Уточняется, что щит будет весить около трех килограммов и иметь первый класс защиты. Также его снабдят системой запреградной защиты. Разработка началась в связи с пожеланиями бойцов, находящихся в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20230429/bespilotniki-1868776085.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, вооруженные силы рф