https://ria.ru/20230501/schity-1868975678.html
Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки
Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки - РИА Новости, 01.05.2023
Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки
Разработчики бронежилетов из Донецка приступили к созданию противоосколочного щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотников, работающих на передовой в РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:39
2023-05-01T14:39
2023-05-01T15:03
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Разработчики бронежилетов из Донецка приступили к созданию противоосколочного щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотников, работающих на передовой в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости. "Началась разработка нового изделия. Люди обратились. Они принесли просто по сути каремат. Но мы будем изготавливать для них такой противоосколочный щит", — сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.Он подчеркнул, что при штурме это изделие позволит защититься от большого количества осколков и мелких боеприпасов типа ВОГ, применяемых в автоматических станковых гранатометах. По словам Кондруса, щит также можно будет повесить на руку или использовать его как плащ-палатку, прикрывая себя и оборудование. Поэтому он будет полезен и для операторов беспилотников, работающих на линии соприкосновения, отметил разработчик.Уточняется, что щит будет весить около трех килограммов и иметь первый класс защиты. Также его снабдят системой запреградной защиты. Разработка началась в связи с пожеланиями бойцов, находящихся в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230429/bespilotniki-1868776085.html
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технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ
Для операторов БПЛА создадут противоосколочные щиты-накладки
Для операторов БПЛА, работающих в зоне спецоперации, создадут противоосколочные щиты
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Разработчики бронежилетов из Донецка приступили к созданию противоосколочного щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотников, работающих на передовой в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.
"Началась разработка нового изделия. Люди обратились. Они принесли просто по сути каремат. Но мы будем изготавливать для них такой противоосколочный щит", — сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.
Он подчеркнул, что при штурме это изделие позволит защититься от большого количества осколков и мелких боеприпасов типа ВОГ, применяемых в автоматических станковых гранатометах. По словам Кондруса, щит также можно будет повесить на руку или использовать его как плащ-палатку, прикрывая себя и оборудование. Поэтому он будет полезен и для операторов беспилотников, работающих на линии соприкосновения, отметил разработчик.
Уточняется, что щит будет весить около трех килограммов и иметь первый класс защиты. Также его снабдят системой запреградной защиты. Разработка началась в связи с пожеланиями бойцов, находящихся в зоне спецоперации.
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками