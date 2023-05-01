https://ria.ru/20230501/scheta-1869035416.html

Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов

Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов - РИА Новости, 01.05.2023

Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за налоговые задолженности. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T23:22

2023-05-01T23:22

2023-05-01T23:22

общество

лига безопасного интернета

россия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за налоговые задолженности.По ее словам, системная работа в этом направлении идет полным ходом.В конце апреля против блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, она не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения. Позднее она признала вину и добровольно перечислила налоговый платеж. Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест.

https://ria.ru/20230429/nalogi-1868574315.html

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общество, лига безопасного интернета, россия