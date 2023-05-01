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Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов - РИА Новости, 01.05.2023
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23:22 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/scheta-1869035416.html
Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов
Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов - РИА Новости, 01.05.2023
Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за налоговые задолженности. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T23:22
2023-05-01T23:22
общество
лига безопасного интернета
россия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за налоговые задолженности.По ее словам, системная работа в этом направлении идет полным ходом.В конце апреля против блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, она не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения. Позднее она признала вину и добровольно перечислила налоговый платеж. Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест.
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общество, лига безопасного интернета, россия
Общество, Лига безопасного интернета, Россия
Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов

Глава ЛБИ Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за налоговые задолженности.
«
"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество", — сказала она.
По ее словам, системная работа в этом направлении идет полным ходом.
В конце апреля против блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, она не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения. Позднее она признала вину и добровольно перечислила налоговый платеж. Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест.
Блогер Елена Блиновская перед заседанием Пресненского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Игра "Как не платить налоги в казну" окончена
29 апреля, 08:00
 
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