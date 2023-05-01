https://ria.ru/20230501/sbp-1868910893.html
Центробанк ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП
Центробанк ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП - РИА Новости, 01.05.2023
Центробанк ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП
Банк России с 1 мая ввел максимальный размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой банками за переводы физлиц через Систему быстрых платежей в пользу... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:07
2023-05-01T00:07
2023-05-01T02:33
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Банк России с 1 мая ввел максимальный размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой банками за переводы физлиц через Систему быстрых платежей в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, соответствующее решение совет директоров регулятора принял 17 марта.Размер взимаемых комиссий варьируется в зависимости от типа оплачиваемых услуг.Так, при оплате медицинских, образовательных, транспортных и многих других услуг, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, лекарств и товаров медицинского назначения межбанковская комиссия, уплачиваемая в пользу кредитной организации плательщика, составит 0,2 процента от суммы перевода, но не более 750 рублей за перевод.А максимальная плата, взимаемая с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых по таким операциям составит не более 0,4 процента от суммы перевода, но не сможет превысить 1 500 рублей за перевод.При оплате жилищно-коммунальных услуг размер межбанковской комиссии составит 0,1 процента от суммы перевода (но не более 5 рублей), а размер платы, взимаемой банками с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составит 0,2 процента от суммы перевода (но не более 10 рублей).По всем остальным операциям указанные комиссии составят 0,5 процента (но не более 1 100 рублей) и 0,7 процента (но не более 1 500 рублей) соответственно.
https://ria.ru/20230428/stavka-1868491106.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Система быстрых платежей (СБП)
Центробанк ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП
Центробанк России: ограничили размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Банк России с 1 мая ввел максимальный размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой банками за переводы физлиц через Систему быстрых платежей в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, соответствующее решение совет директоров регулятора принял 17 марта.
Размер взимаемых комиссий варьируется в зависимости от типа оплачиваемых услуг.
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Так, при оплате медицинских, образовательных, транспортных и многих других услуг, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, лекарств и товаров медицинского назначения межбанковская комиссия, уплачиваемая в пользу кредитной организации плательщика, составит 0,2 процента от суммы перевода, но не более 750 рублей за перевод.
А максимальная плата, взимаемая с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых по таким операциям составит не более 0,4 процента от суммы перевода, но не сможет превысить 1 500 рублей за перевод.
При оплате жилищно-коммунальных услуг размер межбанковской комиссии составит 0,1 процента от суммы перевода (но не более 5 рублей), а размер платы, взимаемой банками с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составит 0,2 процента от суммы перевода (но не более 10 рублей).
По всем остальным операциям указанные комиссии составят 0,5 процента (но не более 1 100 рублей) и 0,7 процента (но не более 1 500 рублей) соответственно.
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