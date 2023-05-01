https://ria.ru/20230501/sbp-1868910893.html

Центробанк ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП

Центробанк ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП - РИА Новости, 01.05.2023

Центробанк ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП

Банк России с 1 мая ввел максимальный размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой банками за переводы физлиц через Систему быстрых платежей в пользу... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T00:07

2023-05-01T00:07

2023-05-01T02:33

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Банк России с 1 мая ввел максимальный размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой банками за переводы физлиц через Систему быстрых платежей в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, соответствующее решение совет директоров регулятора принял 17 марта.Размер взимаемых комиссий варьируется в зависимости от типа оплачиваемых услуг.Так, при оплате медицинских, образовательных, транспортных и многих других услуг, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, лекарств и товаров медицинского назначения межбанковская комиссия, уплачиваемая в пользу кредитной организации плательщика, составит 0,2 процента от суммы перевода, но не более 750 рублей за перевод.А максимальная плата, взимаемая с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых по таким операциям составит не более 0,4 процента от суммы перевода, но не сможет превысить 1 500 рублей за перевод.При оплате жилищно-коммунальных услуг размер межбанковской комиссии составит 0,1 процента от суммы перевода (но не более 5 рублей), а размер платы, взимаемой банками с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составит 0,2 процента от суммы перевода (но не более 10 рублей).По всем остальным операциям указанные комиссии составят 0,5 процента (но не более 1 100 рублей) и 0,7 процента (но не более 1 500 рублей) соответственно.

https://ria.ru/20230428/stavka-1868491106.html

https://ria.ru/20230428/inflyatsiya-1868444704.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)