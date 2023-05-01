Рейтинг@Mail.ru
Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 01.05.2023 (обновлено: 15:30 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/rusofobiya-1868981871.html
Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции
Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции - РИА Новости, 01.05.2023
Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции
Россия обеспокоена беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие во Франции, и призывает Париж обратить внимание на... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:29
2023-05-01T15:30
россия
франция
париж
владимир путин
оон
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cddb38110d93cd0ef462f51940ce71.jpg
ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости. Россия обеспокоена беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие во Франции, и призывает Париж обратить внимание на поступающие угрозы, заявила в Совете ООН по правам человека член дипмиссии РФ при ООН в Женеве Кристина Сукачева. Сукачева отметила, что РФ обеспокоена дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признаку во Франции. "Совершенно неприемлемыми считаем и нападки на священников РПЦ", - добавила дипломат. Россия рекомендует Франции обеспечить наказание во всех случаях насилия и ненавистнических высказываний в отношении национальных, этнических и религиозных меньшинств, обеспечить свободу выражения мнений и СМИ и оперативно расследовать все случаи "чрезмерного" применения силы сотрудниками служб безопасности. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f3a5100074db29416716a76d9a8b635d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, париж, владимир путин, оон, русская православная церковь
Россия, Франция, Париж, Владимир Путин, ООН, Русская православная церковь
Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции

Россия выразила в ООН обеспокоенность по поводу беспрецедентной русофобии во Франции

© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
© Доминик Бутен
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости. Россия обеспокоена беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие во Франции, и призывает Париж обратить внимание на поступающие угрозы, заявила в Совете ООН по правам человека член дипмиссии РФ при ООН в Женеве Кристина Сукачева.
«
"Отмечаем случай проявления беспрецедентной русофобии. Регулярно узнаем о фактах дискриминации наших соотечественников и проявлении агрессии в их отношении на бытовом уровне. Мы призываем французские власти с вниманием относиться к анонимным угрозам, поступающим в адрес русскоговорящих граждан", - сказала она во время обсуждения ситуации с правами человека во Франции.
Сукачева отметила, что РФ обеспокоена дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признаку во Франции.
"Совершенно неприемлемыми считаем и нападки на священников РПЦ", - добавила дипломат.
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Русофобия становится все дороже
4 апреля, 08:00
Россия рекомендует Франции обеспечить наказание во всех случаях насилия и ненавистнических высказываний в отношении национальных, этнических и религиозных меньшинств, обеспечить свободу выражения мнений и СМИ и оперативно расследовать все случаи "чрезмерного" применения силы сотрудниками служб безопасности.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию
18 марта, 12:11
 
РоссияФранцияПарижВладимир ПутинООНРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала