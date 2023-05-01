Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции
Россия выразила в ООН обеспокоенность по поводу беспрецедентной русофобии во Франции
© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
© Доминик Бутен
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости. Россия обеспокоена беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие во Франции, и призывает Париж обратить внимание на поступающие угрозы, заявила в Совете ООН по правам человека член дипмиссии РФ при ООН в Женеве Кристина Сукачева.
«
"Отмечаем случай проявления беспрецедентной русофобии. Регулярно узнаем о фактах дискриминации наших соотечественников и проявлении агрессии в их отношении на бытовом уровне. Мы призываем французские власти с вниманием относиться к анонимным угрозам, поступающим в адрес русскоговорящих граждан", - сказала она во время обсуждения ситуации с правами человека во Франции.
Сукачева отметила, что РФ обеспокоена дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признаку во Франции.
"Совершенно неприемлемыми считаем и нападки на священников РПЦ", - добавила дипломат.
Россия рекомендует Франции обеспечить наказание во всех случаях насилия и ненавистнических высказываний в отношении национальных, этнических и религиозных меньшинств, обеспечить свободу выражения мнений и СМИ и оперативно расследовать все случаи "чрезмерного" применения силы сотрудниками служб безопасности.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.