https://ria.ru/20230501/rusofobiya-1868981871.html

Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции

Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции - РИА Новости, 01.05.2023

Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции

Россия обеспокоена беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие во Франции, и призывает Париж обратить внимание на... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:29

2023-05-01T15:29

2023-05-01T15:30

россия

франция

париж

владимир путин

оон

русская православная церковь

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ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости. Россия обеспокоена беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие во Франции, и призывает Париж обратить внимание на поступающие угрозы, заявила в Совете ООН по правам человека член дипмиссии РФ при ООН в Женеве Кристина Сукачева. Сукачева отметила, что РФ обеспокоена дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признаку во Франции. "Совершенно неприемлемыми считаем и нападки на священников РПЦ", - добавила дипломат. Россия рекомендует Франции обеспечить наказание во всех случаях насилия и ненавистнических высказываний в отношении национальных, этнических и религиозных меньшинств, обеспечить свободу выражения мнений и СМИ и оперативно расследовать все случаи "чрезмерного" применения силы сотрудниками служб безопасности. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html

россия

франция

париж

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, франция, париж, владимир путин, оон, русская православная церковь