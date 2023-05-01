https://ria.ru/20230501/reznikov-1868995261.html

Резников заявил, что Украина лучше делает запчасти для западной техники

Резников заявил, что Украина лучше делает запчасти для западной техники - РИА Новости, 01.05.2023

Резников заявил, что Украина лучше делает запчасти для западной техники

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские госпредприятия и частные компании научились производить некоторые запчасти для западной военной... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:05

2023-05-01T17:05

2023-05-01T17:05

россия

украина

польша

алексей резников

сергей лавров

дмитрий песков

укроборонпром

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_5661526af9eabd7a02d02f382fc1ff74.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские госпредприятия и частные компании научились производить некоторые запчасти для западной военной техники "лучше оригинала". "Это война ресурсов... Способность производить ограничена и у партнеров тоже... Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники. Наши предприятия, и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать некоторые вещи", - заявил Резников в интервью телеканалу ТСН. Он отметил, что лично держал в руках одну из таких деталей для американской гаубицы М109. По его словам, детали, изготовленные украинскими специалистами, были "лучше, чем сам оригинал". Чиновник отметил, что удалось отладить три линии по обслуживанию и ремонту военной техники. Мелкий текущий ремонт происходит "прямо на поле боя". На второй линии, более сложной, ремонт делают на украинских предприятиях, которые находятся не совсем далеко от линии фронта в тех городах, где есть индустриальные возможности. Третья линия - техника отправляется за границу, для этого построено несколько хабов в странах-партнерах. Резников сообщил, что на последней встрече на базе "Рамштайн" был подписан меморандум о создании хаба в Польше для ремонта танков Leopard 2. При этом , как он считает, ремонт танков Leopard1 тоже будет происходить там же. "Немецкий военно-промышленный комплекс, скорее всего, будет там (в Польше - ред.) разворачивать свои мощности", - резюмировал чиновник. Ранее "Укроборонпром" заявил о договоренностях с чешским производителем военной техники компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники. Концерн также сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120 - миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230427/pomosch-1868113125.html

https://ria.ru/20230328/tanki-1861144456.html

https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868298216.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, польша, алексей резников, сергей лавров, дмитрий песков, укроборонпром, нато, в мире