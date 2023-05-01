https://ria.ru/20230501/reeksport-1869022000.html

В Швейцарии назвали условие для разрешения реэкспорта оружия на Украину

В Швейцарии назвали условие для разрешения реэкспорта оружия на Украину - РИА Новости, 01.05.2023

В Швейцарии назвали условие для разрешения реэкспорта оружия на Украину

Реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства, заявила на брифинге постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T20:34

2023-05-01T20:34

2023-05-01T20:34

в мире

украина

швейцария

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg

ООН, 1 мая – РИА Новости. Реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства, заявила на брифинге постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль. "Мы поставляем много гуманитарной помощи, у нас много беженцев с Украины. Когда речь заходит о реэкспорте оружия - это даже не вопрос нейтралитета в данный момент. У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение", - сказала Берисвиль. "Пока парламент этого не изменит, это (ситуация – ред.) не изменится", - добавила она.

https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, швейцария, оон