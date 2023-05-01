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В Швейцарии назвали условие для разрешения реэкспорта оружия на Украину - РИА Новости, 01.05.2023
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20:34 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/reeksport-1869022000.html
В Швейцарии назвали условие для разрешения реэкспорта оружия на Украину
В Швейцарии назвали условие для разрешения реэкспорта оружия на Украину - РИА Новости, 01.05.2023
В Швейцарии назвали условие для разрешения реэкспорта оружия на Украину
Реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства, заявила на брифинге постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T20:34
2023-05-01T20:34
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ООН, 1 мая – РИА Новости. Реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства, заявила на брифинге постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль. "Мы поставляем много гуманитарной помощи, у нас много беженцев с Украины. Когда речь заходит о реэкспорте оружия - это даже не вопрос нейтралитета в данный момент. У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение", - сказала Берисвиль. "Пока парламент этого не изменит, это (ситуация – ред.) не изменится", - добавила она.
https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html
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в мире, украина, швейцария, оон
В мире, Украина, Швейцария, ООН
В Швейцарии назвали условие для разрешения реэкспорта оружия на Украину

Постпред Швейцарии при ООН: реэкспорт оружия на Украину невозможен без изменения закона

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 мая – РИА Новости. Реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства, заявила на брифинге постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.
"Мы поставляем много гуманитарной помощи, у нас много беженцев с Украины. Когда речь заходит о реэкспорте оружия - это даже не вопрос нейтралитета в данный момент. У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение", - сказала Берисвиль.
"Пока парламент этого не изменит, это (ситуация – ред.) не изменится", - добавила она.
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