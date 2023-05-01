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Минобороны показало, как идет разминирование полей в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 01.05.2023 (обновлено: 09:08 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/razminirovanie-1868922303.html
Минобороны показало, как идет разминирование полей в зоне спецоперации
Минобороны показало, как идет разминирование полей в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.05.2023
Минобороны показало, как идет разминирование полей в зоне спецоперации
Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих инженерно-саперных подразделений "Западной" группировки войск в зоне спецоперации при разминировании... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T05:08
2023-05-01T09:08
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих инженерно-саперных подразделений "Западной" группировки войск в зоне спецоперации при разминировании территорий населенных пунктов перед посевными работами. В видеоролике показано, как военнослужащие собирают неразорвавшиеся боеприпасы и аккуратно складывают их штабелями в заранее вырытую глубокую яму. После этого саперы размещают между припасами тротиловые шашки и с безопасного расстояния уничтожают их с помощью контролируемого подрыва. Также видно, как военные прочесывают поле перед посевом с помощью миноискателей. Некоторые из найденных снарядов уничтожаются на месте. Военнослужащие работают на безопасном расстоянии друг от друга. Некоторые из обнаруженных ими мин находятся под землей на глубине 20-30 сантиметров. Как рассказал сапер с позывным "Француз", после того, как миноискатель среагировал на металл, который может свидетельствовать о наличии мины или снаряда, вызывается старший для более детального осмотра местности. По его словам, иногда военным приходится работать под обстрелом. "На данном участке работы уже зачищено порядка 4,5 тысячи квадратных метров, утилизировано порядка тысячи боеприпасов. В скором времени на эти поля заедет техника, начнутся посевные работы и все вернется к мирной жизни", — отметил, в свою очередь, командир взвода разминирования с позывным "Ростов".
https://ria.ru/20230414/razminirovanie-1865211136.html
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Разминирование полей российскими военными в зоне спецоперации
Военные "западной" группировки войск разминируют поля в зоне спецоперации перед посевной
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны показало, как идет разминирование полей в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало кадры разминирования полей перед посевной в зоне спецоперации

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих инженерно-саперных подразделений "Западной" группировки войск в зоне спецоперации при разминировании территорий населенных пунктов перед посевными работами.
В видеоролике показано, как военнослужащие собирают неразорвавшиеся боеприпасы и аккуратно складывают их штабелями в заранее вырытую глубокую яму. После этого саперы размещают между припасами тротиловые шашки и с безопасного расстояния уничтожают их с помощью контролируемого подрыва.
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Также видно, как военные прочесывают поле перед посевом с помощью миноискателей. Некоторые из найденных снарядов уничтожаются на месте. Военнослужащие работают на безопасном расстоянии друг от друга. Некоторые из обнаруженных ими мин находятся под землей на глубине 20-30 сантиметров.
Как рассказал сапер с позывным "Француз", после того, как миноискатель среагировал на металл, который может свидетельствовать о наличии мины или снаряда, вызывается старший для более детального осмотра местности. По его словам, иногда военным приходится работать под обстрелом.
"На данном участке работы уже зачищено порядка 4,5 тысячи квадратных метров, утилизировано порядка тысячи боеприпасов. В скором времени на эти поля заедет техника, начнутся посевные работы и все вернется к мирной жизни", — отметил, в свою очередь, командир взвода разминирования с позывным "Ростов".
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