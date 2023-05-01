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Украинские войска нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке
Украинские войска в 13.40 выпустили 20 ракет из РСЗО по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:21
2023-05-01T14:21
2023-05-01T14:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 выпустили 20 ракет из РСЗО по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населённый пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся Петровский район Донецка, выпустивших по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20230501/ugledar-1868970735.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 20 ракет из РСЗО