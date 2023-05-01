https://ria.ru/20230501/rakety-1868973736.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке

Украинские войска в 13.40 выпустили 20 ракет из РСЗО по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:21

2023-05-01T14:21

2023-05-01T14:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 выпустили 20 ракет из РСЗО по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населённый пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся Петровский район Донецка, выпустивших по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20230501/ugledar-1868970735.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, сцкк, происшествия