https://ria.ru/20230501/protestuyuschie-1869023071.html

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже - РИА Новости, 01.05.2023

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже

Полиция пытается разогнать протестующих на площади Нации в Париже с помощью слезоточивого газа, стычки подходят по всему периметру площади, на прилегающих... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T20:45

2023-05-01T20:45

2023-05-01T20:45

в мире

франция

париж

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Полиция пытается разогнать протестующих на площади Нации в Париже с помощью слезоточивого газа, стычки подходят по всему периметру площади, на прилегающих улицах дежурят водометы, передает корреспондент РИА Новости. После того как кортежи профсоюзов достигли финальной точки первомайского шествия на площади Нации в Париже, полиция стала пытаться расчистить площадь от протестующих. Стражи правопорядка стали активно оттеснять их с площади, применяя слезоточивый газ. По всему периметру площади начались стычки радикалов black bloc с полицией. Они принялись дробить облицовочный камень выходов метро и закидывать им цепочки полицейских. Радикалы также используют самодельные взрывные устройства, которые разрываются с оглушительным грохотом, а также коктейли Молотова, петарды и фейерверки. По всей Франции в понедельник проходят масштабные первомайские демонстрации. В Париже в манифестации участвуют десятки тысяч человек. Сразу после старта шествия во французской столице начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ. Радикалы закидывали стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, а также крушили витрины банков и других предприятий. Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

https://ria.ru/20230501/zaderzhannye-1869013746.html

https://ria.ru/20230414/reforma-1865461178.html

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в мире, франция, париж, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы