https://ria.ru/20230501/prazdnik-1868955969.html
Путин поздравил россиян с Праздником весны и труда
Путин поздравил россиян с Праздником весны и труда - РИА Новости, 01.05.2023
Путин поздравил россиян с Праздником весны и труда
Президент России Владимир Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов РФ с Праздником весны и труда, отметив, что Первомай в нашей стране имеет... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:01
2023-05-01T12:01
2023-05-01T12:01
россия
общество
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
праздник весны и труда
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов РФ с Праздником весны и труда, отметив, что Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас в Колонном зале Дома союзов на торжественном мероприятии, посвященном Празднику весны и труда. Отмечу, что Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов. И сегодня слова признательности по праву звучат в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества, в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы", - говорится в тексте телеграммы. Глава государства добавил, что особая роль в этом вопросе принадлежит Федерации независимых профсоюзов России – крупнейшему отечественному профсоюзному объединению. ФНПР, по словам президента, участвует в совершенствовании трудового законодательства и механизмов социального партнерства, в решении вопросов, прямо связанных с повышением качества жизни людей. Президент поздравил с праздником и пожелал всем, кто отмечает Первомай, успехов, благополучия и всего самого доброго.
https://ria.ru/20230427/pervomay-1868173693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии, праздник весны и труда
Россия, Общество, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России, Праздник Весны и Труда
Путин поздравил россиян с Праздником весны и труда
Путин: Первомай в России имеет традицию, в основе которой любовь к созидательному труду