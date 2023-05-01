https://ria.ru/20230501/prazdnik-1868955969.html

Путин поздравил россиян с Праздником весны и труда

Путин поздравил россиян с Праздником весны и труда - РИА Новости, 01.05.2023

Путин поздравил россиян с Праздником весны и труда

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов РФ с Праздником весны и труда, отметив, что Первомай в нашей стране имеет... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:01

2023-05-01T12:01

2023-05-01T12:01

россия

общество

владимир путин

федерация независимых профсоюзов россии

праздник весны и труда

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов РФ с Праздником весны и труда, отметив, что Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас в Колонном зале Дома союзов на торжественном мероприятии, посвященном Празднику весны и труда. Отмечу, что Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов. И сегодня слова признательности по праву звучат в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества, в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы", - говорится в тексте телеграммы. Глава государства добавил, что особая роль в этом вопросе принадлежит Федерации независимых профсоюзов России – крупнейшему отечественному профсоюзному объединению. ФНПР, по словам президента, участвует в совершенствовании трудового законодательства и механизмов социального партнерства, в решении вопросов, прямо связанных с повышением качества жизни людей. Президент поздравил с праздником и пожелал всем, кто отмечает Первомай, успехов, благополучия и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230427/pervomay-1868173693.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии, праздник весны и труда