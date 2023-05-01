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В Приморье загорелся цех по распилу древесины - РИА Новости, 01.05.2023
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14:03 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868970874.html
В Приморье загорелся цех по распилу древесины
В Приморье загорелся цех по распилу древесины - РИА Новости, 01.05.2023
В Приморье загорелся цех по распилу древесины
Спасатели тушат пожар на 700 "квадратах" в цехе по распилу древесины в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:03
2023-05-01T14:03
происшествия
чугуевский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на 700 "квадратах" в цехе по распилу древесины в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По оперативным данным 1 мая в 17.35 (10.35 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в цехе по распиловке древесины в селе Чугуевка Чугуевского района. Уже через 6 минут на месте работали огнеборцы. В 19.27 (12.27 мск) пожар локализован на площади около 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Тушение пожара продолжается. Информация уточняется, отмечают в главке. Как уточнил РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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чугуевский район
россия
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происшествия, чугуевский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чугуевский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье загорелся цех по распилу древесины

В Приморье горит цех по распилу древесины на площади 700 квадратов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины МЧС
Пожарные машины МЧС - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на 700 "квадратах" в цехе по распилу древесины в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По оперативным данным 1 мая в 17.35 (10.35 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в цехе по распиловке древесины в селе Чугуевка Чугуевского района. Уже через 6 минут на месте работали огнеборцы. В 19.27 (12.27 мск) пожар локализован на площади около 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Тушение пожара продолжается. Информация уточняется, отмечают в главке.
Как уточнил РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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ПроисшествияЧугуевский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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