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В Приморье загорелся цех по распилу древесины
В Приморье загорелся цех по распилу древесины - РИА Новости, 01.05.2023
В Приморье загорелся цех по распилу древесины
Спасатели тушат пожар на 700 "квадратах" в цехе по распилу древесины в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:03
2023-05-01T14:03
2023-05-01T14:03
происшествия
чугуевский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на 700 "квадратах" в цехе по распилу древесины в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По оперативным данным 1 мая в 17.35 (10.35 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в цехе по распиловке древесины в селе Чугуевка Чугуевского района. Уже через 6 минут на месте работали огнеборцы. В 19.27 (12.27 мск) пожар локализован на площади около 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Тушение пожара продолжается. Информация уточняется, отмечают в главке. Как уточнил РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чугуевский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чугуевский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье загорелся цех по распилу древесины
В Приморье горит цех по распилу древесины на площади 700 квадратов