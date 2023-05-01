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В Приморье загорелся цех по распилу древесины

В Приморье загорелся цех по распилу древесины - РИА Новости, 01.05.2023

В Приморье загорелся цех по распилу древесины

Спасатели тушат пожар на 700 "квадратах" в цехе по распилу древесины в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:03

2023-05-01T14:03

2023-05-01T14:03

происшествия

чугуевский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на 700 "квадратах" в цехе по распилу древесины в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По оперативным данным 1 мая в 17.35 (10.35 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в цехе по распиловке древесины в селе Чугуевка Чугуевского района. Уже через 6 минут на месте работали огнеборцы. В 19.27 (12.27 мск) пожар локализован на площади около 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Тушение пожара продолжается. Информация уточняется, отмечают в главке. Как уточнил РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868951846.html

чугуевский район

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, чугуевский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)