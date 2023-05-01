https://ria.ru/20230501/pozhar-1868939136.html
Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную
Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную - РИА Новости, 01.05.2023
Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную
Пожар охватил модульную котельную в городе Борзя Забайкальского края, где загорелись девять домов, сообщается в Telegram-канале ресурсоснабжающей компании... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:52
2023-05-01T09:52
2023-05-01T09:53
происшествия
борзя
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_18d1d4d1836f154659f65b539b84042a.jpg
ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Пожар охватил модульную котельную в городе Борзя Забайкальского края, где загорелись девять домов, сообщается в Telegram-канале ресурсоснабжающей компании "ЗабТЭК". Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. "Прямо сейчас горят 9 жилых домов. Добрался огонь и до модульной котельной. Пострадали крыша, запасы угля и гаражи", - говорится в сообщении. Уточняется, что тушением занимаются сотрудники "ЗабТЭК" своими силами, работы осложняет шквалистый ветер.
борзя
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_63ce99d56af37f3dce6fb0a914eeccc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борзя, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Борзя, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную
Пожар охватил котельную в забайкальском городе Борзя, где загорелись девять домов