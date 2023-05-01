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Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную - РИА Новости, 01.05.2023
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09:52 01.05.2023 (обновлено: 09:53 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868939136.html
Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную
Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную - РИА Новости, 01.05.2023
Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную
Пожар охватил модульную котельную в городе Борзя Забайкальского края, где загорелись девять домов, сообщается в Telegram-канале ресурсоснабжающей компании... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:52
2023-05-01T09:53
происшествия
борзя
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Пожар охватил модульную котельную в городе Борзя Забайкальского края, где загорелись девять домов, сообщается в Telegram-канале ресурсоснабжающей компании "ЗабТЭК". Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. "Прямо сейчас горят 9 жилых домов. Добрался огонь и до модульной котельной. Пострадали крыша, запасы угля и гаражи", - говорится в сообщении. Уточняется, что тушением занимаются сотрудники "ЗабТЭК" своими силами, работы осложняет шквалистый ветер.
борзя
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происшествия, борзя, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Борзя, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную

Пожар охватил котельную в забайкальском городе Борзя, где загорелись девять домов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины МЧС
Пожарные машины МЧС - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины МЧС. Архивное фото
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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Пожар охватил модульную котельную в городе Борзя Забайкальского края, где загорелись девять домов, сообщается в Telegram-канале ресурсоснабжающей компании "ЗабТЭК".
Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей.
"Прямо сейчас горят 9 жилых домов. Добрался огонь и до модульной котельной. Пострадали крыша, запасы угля и гаражи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тушением занимаются сотрудники "ЗабТЭК" своими силами, работы осложняет шквалистый ветер.
 
ПроисшествияБорзяЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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