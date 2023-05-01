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Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную

Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную - РИА Новости, 01.05.2023

Пожар в забайкальском городе Борзя перешел на котельную

Пожар охватил модульную котельную в городе Борзя Забайкальского края, где загорелись девять домов, сообщается в Telegram-канале ресурсоснабжающей компании... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:52

2023-05-01T09:52

2023-05-01T09:53

происшествия

борзя

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Пожар охватил модульную котельную в городе Борзя Забайкальского края, где загорелись девять домов, сообщается в Telegram-канале ресурсоснабжающей компании "ЗабТЭК". Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. "Прямо сейчас горят 9 жилых домов. Добрался огонь и до модульной котельной. Пострадали крыша, запасы угля и гаражи", - говорится в сообщении. Уточняется, что тушением занимаются сотрудники "ЗабТЭК" своими силами, работы осложняет шквалистый ветер.

борзя

забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, борзя, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)