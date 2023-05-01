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Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 01.05.2023
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских военных,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:01
2023-05-01T14:01
2023-05-01T14:13
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Привольного в ДНР, а также в районе Малой Токмачки на Запорожье."В районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, киев, угледар
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Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВС России пресекли действия разведгруппы ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях