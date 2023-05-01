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Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 01.05.2023 (обновлено: 14:13 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/poteri-1868970634.html
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 01.05.2023
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских военных,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:01
2023-05-01T14:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
киев
угледар
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Привольного в ДНР, а также в районе Малой Токмачки на Запорожье."В районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, киев, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, Угледар
Киев потерял до 55 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВС России пресекли действия разведгруппы ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Привольного в ДНР, а также в районе Малой Токмачки на Запорожье.
"В районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
Вчера, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьКиевУгледар
 
 
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