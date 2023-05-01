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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/postradavshaya-1869035668.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 01.05.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T23:31
2023-05-01T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 мая... поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики... Город Донецк (Петровский район): по улице Спасской, 40 ранена женщина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадала женщина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Разрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 мая... поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики... Город Донецк (Петровский район): по улице Спасской, 40 ранена женщина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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