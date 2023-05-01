https://ria.ru/20230501/postradavshaya-1869035668.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 01.05.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T23:31
2023-05-01T23:31
2023-05-01T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 мая... поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики... Город Донецк (Петровский район): по улице Спасской, 40 ранена женщина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка пострадала женщина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина