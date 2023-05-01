https://ria.ru/20230501/postradavshaya-1869035668.html

При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 01.05.2023

При обстреле Донецка пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T23:31

2023-05-01T23:31

2023-05-01T23:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 мая... поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики... Город Донецк (Петровский район): по улице Спасской, 40 ранена женщина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины