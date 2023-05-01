Глава Минобороны Украины призвал Японию поставить Киеву средства РЭБ
Резников в интервью Киодо призвал Японию поставить Киеву средства радиоэлектронной борьбы
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью японскому агентству Киодо призвал Японию предоставить украинской стороне оборудование радиоэлектронной борьбы, способное глушить беспилотники.
"Однако вы – чрезвычайно современная страна со средствами радиоэлектронной борьбы. Мы жизненно нуждаемся в них", - цитирует Киодо его слова, добавив, что Резников также призвал Японию предоставить Украине оборудование, способное глушить российские беспилотники.
Затронув тему контрнаступления, глава украинского министерства обороны подчеркнул, что они "действительно готовятся". "Это большой план по деоккупации или освобождению", - заявил он, перечислив Крым, Луганск, Донецк. В то же время он не уточнил деталей о времени, месте и направлениях, сославшись на "секретность" данных.
Резников вновь призвал страны "большой семерки", которые входят "в такой серьезный клуб", продемонстрировать свою поддержку Украине "не только в декларациях, но реальным подходом и реальными результатами".
Ранее Резников заявлял, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования.
МИД РФ ранее заявлял, что "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.