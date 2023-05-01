https://ria.ru/20230501/posolstvo-1869036332.html

Российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил источник

Российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил источник - РИА Новости, 02.05.2023

Российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил источник

Российское посольство в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил РИА Новости информированный источник в суданской столице. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-01T23:41

2023-05-01T23:41

2023-05-02T00:11

в мире

судан

хартум (город)

россия

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 2 мая - РИА Новости. Российское посольство в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил РИА Новости информированный источник в суданской столице.По его словам, среди эвакуированных из Хартума людей помимо граждан РФ есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.Генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров в субботу рассказал РИА Новости, что до 40 российских граждан, пожелавших самостоятельно эвакуироваться из Судана, прибыли при помощи саудовских военных кораблей и паромов на территорию королевства. Среди эвакуировавшихся - несколько семей, сотрудники одной из российских компаний, работники ООН.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html

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в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме