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Российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил источник - РИА Новости, 02.05.2023
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23:41 01.05.2023 (обновлено: 00:11 02.05.2023)
https://ria.ru/20230501/posolstvo-1869036332.html
Российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил источник
Российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил источник - РИА Новости, 02.05.2023
Российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил источник
Российское посольство в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил РИА Новости информированный источник в суданской столице. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-01T23:41
2023-05-02T00:11
в мире
судан
хартум (город)
россия
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 2 мая - РИА Новости. Российское посольство в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил РИА Новости информированный источник в суданской столице.По его словам, среди эвакуированных из Хартума людей помимо граждан РФ есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.Генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров в субботу рассказал РИА Новости, что до 40 российских граждан, пожелавших самостоятельно эвакуироваться из Судана, прибыли при помощи саудовских военных кораблей и паромов на территорию королевства. Среди эвакуировавшихся - несколько семей, сотрудники одной из российских компаний, работники ООН.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
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в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Россия, Столкновения в Хартуме
Российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил источник

Источник в Хартуме сообщил, что российское посольство эвакуировало из Судана 203 человека

© AFP 2023Хартум, Судан
Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023
Хартум, Судан. Архивное фото
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ХАРТУМ, 2 мая - РИА Новости. Российское посольство в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека, сообщил РИА Новости информированный источник в суданской столице.
«
"Было эвакуировано из посольства РФ в Хартуме 203 человека. Самолеты с ними полчаса назад уже долетели до Каира и после дозаправки продолжал полет до Москвы", - сказал собеседник РИА Новости.
По его словам, среди эвакуированных из Хартума людей помимо граждан РФ есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.
Генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров в субботу рассказал РИА Новости, что до 40 российских граждан, пожелавших самостоятельно эвакуироваться из Судана, прибыли при помощи саудовских военных кораблей и паромов на территорию королевства. Среди эвакуировавшихся - несколько семей, сотрудники одной из российских компаний, работники ООН.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
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