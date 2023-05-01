Посол Израиля посоветовал Украине не рассчитывать на помощь союзников
Посол Израиля Бродский: Киев должен опираться на диаспору и свои силы, а не на союзников
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский советует украинским властям развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах для лоббирования интересов страны за границей.
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"У Украины также, как и у Израиля, есть большие влиятельные диаспоры в разных странах. И Израиль этот момент использовал и продолжает использовать в свою пользу. Диаспоры, особенно в критический момент, очень сильно помогают Израилю. Они выходят на демонстрации, лоббируют израильские интересы, прежде всего в США. Мы видим, сколько существует еврейских лоббистских организаций в Штатах. Это очень важный ресурс. Это то, что Украина также могла бы развивать", - приводит слова Бродского издание УНН.
Он также отметил, что в условиях военных действий Украине, несмотря на угрозу безопасности, следует сохранять демократию и базисные свободы. Полагаться на свои силы в военной сфере. По его словам, в военной области нужно стремиться к тому, чтобы "в минуту опасности и угрозы не рассчитывать на помощь союзников, а полагаться на себя", резюмировал Бродский.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.