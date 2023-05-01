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Посол Израиля посоветовал Украине не рассчитывать на помощь союзников - РИА Новости, 01.05.2023
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15:40 01.05.2023 (обновлено: 15:41 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/posol-1868983984.html
Посол Израиля посоветовал Украине не рассчитывать на помощь союзников
Посол Израиля посоветовал Украине не рассчитывать на помощь союзников - РИА Новости, 01.05.2023
Посол Израиля посоветовал Украине не рассчитывать на помощь союзников
Чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский советует украинским властям развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах для РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:40
2023-05-01T15:41
в мире
израиль
украина
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский советует украинским властям развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах для лоббирования интересов страны за границей. Он также отметил, что в условиях военных действий Украине, несмотря на угрозу безопасности, следует сохранять демократию и базисные свободы. Полагаться на свои силы в военной сфере. По его словам, в военной области нужно стремиться к тому, чтобы "в минуту опасности и угрозы не рассчитывать на помощь союзников, а полагаться на себя", резюмировал Бродский. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
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в мире, израиль, украина, сша, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В мире, Израиль, Украина, США, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Посол Израиля посоветовал Украине не рассчитывать на помощь союзников

Посол Израиля Бродский: Киев должен опираться на диаспору и свои силы, а не на союзников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский советует украинским властям развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах для лоббирования интересов страны за границей.
«
"У Украины также, как и у Израиля, есть большие влиятельные диаспоры в разных странах. И Израиль этот момент использовал и продолжает использовать в свою пользу. Диаспоры, особенно в критический момент, очень сильно помогают Израилю. Они выходят на демонстрации, лоббируют израильские интересы, прежде всего в США. Мы видим, сколько существует еврейских лоббистских организаций в Штатах. Это очень важный ресурс. Это то, что Украина также могла бы развивать", - приводит слова Бродского издание УНН.
Он также отметил, что в условиях военных действий Украине, несмотря на угрозу безопасности, следует сохранять демократию и базисные свободы. Полагаться на свои силы в военной сфере. По его словам, в военной области нужно стремиться к тому, чтобы "в минуту опасности и угрозы не рассчитывать на помощь союзников, а полагаться на себя", резюмировал Бродский.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
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