https://ria.ru/20230501/posol-1868983984.html

Посол Израиля посоветовал Украине не рассчитывать на помощь союзников

Посол Израиля посоветовал Украине не рассчитывать на помощь союзников - РИА Новости, 01.05.2023

Посол Израиля посоветовал Украине не рассчитывать на помощь союзников

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский советует украинским властям развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах для РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:40

2023-05-01T15:40

2023-05-01T15:41

в мире

израиль

украина

сша

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский советует украинским властям развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах для лоббирования интересов страны за границей. Он также отметил, что в условиях военных действий Украине, несмотря на угрозу безопасности, следует сохранять демократию и базисные свободы. Полагаться на свои силы в военной сфере. По его словам, в военной области нужно стремиться к тому, чтобы "в минуту опасности и угрозы не рассчитывать на помощь союзников, а полагаться на себя", резюмировал Бродский. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868658709.html

израиль

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, украина, сша, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев