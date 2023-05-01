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США передали Киеву почти сто процентов запрошенной военной помощи
США передали Киеву почти сто процентов запрошенной военной помощи - РИА Новости, 02.05.2023
США передали Киеву почти сто процентов запрошенной военной помощи
США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки продолжатся, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-01T20:36
2023-05-01T20:36
2023-05-02T00:25
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки продолжатся, заявил на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.По его словам, это касается как материальной помощи, так и обучения украинских военных. "Это комбинация того, чтобы у них были не только орудия, но чтобы они обладали навыками обращения с ними", - сказал Кирби."Вы увидите новые пакеты помощи от нас очень-очень скоро", - сказал представитель Белого дома.
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в мире, сша, украина, джон кирби, пентагон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джон Кирби, Пентагон, Вооруженные силы Украины
США передали Киеву почти сто процентов запрошенной военной помощи
Джон Кирби: США планируют направить Украине дополнительную военную помощь для ВСУ
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки продолжатся, заявил на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"Исходя из наших переговоров с украинцами о том, что им необходимо для планируемого ими на весну наступления, мы передали почти все, что было в том списке. Мы завершили (поставки - ред.) почти 100% того, что они запросили", - сказал представитель администрации США
, подчеркнув, что администрация рассчитывает "продолжить получать поддержку сената (в отношении выделения новых пакетов оборонной помощи - ред.) в предстоящие дни и недели".
По его словам, это касается как материальной помощи, так и обучения украинских военных. "Это комбинация того, чтобы у них были не только орудия, но чтобы они обладали навыками обращения с ними", - сказал Кирби.
"Вы увидите новые пакеты помощи от нас очень-очень скоро", - сказал представитель Белого дома.
"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине