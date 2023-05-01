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США передали Киеву почти сто процентов запрошенной военной помощи

США передали Киеву почти сто процентов запрошенной военной помощи - РИА Новости, 02.05.2023

США передали Киеву почти сто процентов запрошенной военной помощи

​​США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки продолжатся, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-01T20:36

2023-05-01T20:36

2023-05-02T00:25

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. ​​США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки продолжатся, заявил на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.По его словам, это касается как материальной помощи, так и обучения украинских военных. "Это комбинация того, чтобы у них были не только орудия, но чтобы они обладали навыками обращения с ними", - сказал Кирби."Вы увидите новые пакеты помощи от нас очень-очень скоро", - сказал представитель Белого дома.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html

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в мире, сша, украина, джон кирби, пентагон, вооруженные силы украины