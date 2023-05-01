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Москвичам рассказали о погоде в Первомай - РИА Новости, 01.05.2023
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08:49 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/pogoda-1868930797.html
Москвичам рассказали о погоде в Первомай
Москвичам рассказали о погоде в Первомай - РИА Новости, 01.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в Первомай
Облачная с неустойчивыми прояснениями и дождливая погода до плюс 11 градусов ожидает москвичей в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:49
2023-05-01T08:49
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр синенков
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями и дождливая погода до плюс 11 градусов ожидает москвичей в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В понедельник мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. В Москве плюс 9-11 градусов, по Московской области плюс 7-12 градусов", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет повышаться до 749 миллиметров ртутного столба. Также Синенков добавил, что за прошедшую ночь в столице выпало 6 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868895408.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Синенков
Москвичам рассказали о погоде в Первомай

Облачная и дождливая погода до плюс 11 градусов ожидает москвичей в Первомай

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями и дождливая погода до плюс 11 градусов ожидает москвичей в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В понедельник мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. В Москве плюс 9-11 градусов, по Московской области плюс 7-12 градусов", - рассказал Синенков.
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Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет повышаться до 749 миллиметров ртутного столба.
Также Синенков добавил, что за прошедшую ночь в столице выпало 6 миллиметров осадков.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Синенков
 
 
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