https://ria.ru/20230501/pogoda-1868930797.html

Москвичам рассказали о погоде в Первомай

Москвичам рассказали о погоде в Первомай - РИА Новости, 01.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в Первомай

Облачная с неустойчивыми прояснениями и дождливая погода до плюс 11 градусов ожидает москвичей в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:49

2023-05-01T08:49

2023-05-01T08:49

общество

москва

московская область (подмосковье)

александр синенков

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями и дождливая погода до плюс 11 градусов ожидает москвичей в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В понедельник мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. В Москве плюс 9-11 градусов, по Московской области плюс 7-12 градусов", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет повышаться до 749 миллиметров ртутного столба. Также Синенков добавил, что за прошедшую ночь в столице выпало 6 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20230430/pogoda-1868895408.html

https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков