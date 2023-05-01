https://ria.ru/20230501/poezd-1868995896.html
Поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был белорусским
Поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был белорусским - РИА Новости, 01.05.2023
Поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был белорусским
Сошедший с рельсов из-за взрыва в Брянской области грузовой поезд сформировала Белорусская железная дорога, сообщил Минтранс республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:11
2023-05-01T17:11
2023-05-01T18:06
брянская область
александр богомаз
белорусская железная дорога
происшествия
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МИНСК, 1 мая — РИА Новости. Сошедший с рельсов из-за взрыва в Брянской области грузовой поезд сформировала Белорусская железная дорога, сообщил Минтранс республики в своем Telegram-канале. "Сегодня в 10:17 на 136-м километре перегона Унеча — Рассуха в 50 метрах от грузового поезда № 2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство", — уточнили в ведомстве.Поезд № 2528 следовал из Гомеля в Брянск. В состав входило 78 вагонов, восемь из которых сошли с рельс. На месте происшествия работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги. Также для оказания помощи назначили восстановительный поезд. "Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги", — добавили в ведомстве.Сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, из-за чего с рельс сошел локомотив. По данным РЖД, вместе с ним сошли семь вагонов грузового поезда. В компании также сообщали, что движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. Региональные власти уточнили, что состав перевозил топливо и стройматериалы.
https://ria.ru/20230501/poezd-1868978175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, белорусская железная дорога, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Белорусская железная дорога, Происшествия
Поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был белорусским
Поезд, сошедший с рельсов из-за взрыва в Брянской области, был белорусским