Рейтинг@Mail.ru
Поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был белорусским - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 01.05.2023 (обновлено: 18:06 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/poezd-1868995896.html
Поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был белорусским
Поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был белорусским - РИА Новости, 01.05.2023
Поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был белорусским
Сошедший с рельсов из-за взрыва в Брянской области грузовой поезд сформировала Белорусская железная дорога, сообщил Минтранс республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:11
2023-05-01T18:06
брянская область
александр богомаз
белорусская железная дорога
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868957568_0:236:813:693_1920x0_80_0_0_2974ca8f783cb838445e642d15650f8b.jpg
МИНСК, 1 мая — РИА Новости. Сошедший с рельсов из-за взрыва в Брянской области грузовой поезд сформировала Белорусская железная дорога, сообщил Минтранс республики в своем Telegram-канале. "Сегодня в 10:17 на 136-м километре перегона Унеча — Рассуха в 50 метрах от грузового поезда № 2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство", — уточнили в ведомстве.Поезд № 2528 следовал из Гомеля в Брянск. В состав входило 78 вагонов, восемь из которых сошли с рельс. На месте происшествия работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги. Также для оказания помощи назначили восстановительный поезд. "Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги", — добавили в ведомстве.Сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, из-за чего с рельс сошел локомотив. По данным РЖД, вместе с ним сошли семь вагонов грузового поезда. В компании также сообщали, что движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. Региональные власти уточнили, что состав перевозил топливо и стройматериалы.
https://ria.ru/20230501/poezd-1868978175.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868957568_0:164:813:774_1920x0_80_0_0_5e1e06fdc13f5f785fe3d45a48b107a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, александр богомаз, белорусская железная дорога, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Белорусская железная дорога, Происшествия
Поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, был белорусским

Поезд, сошедший с рельсов из-за взрыва в Брянской области, был белорусским

© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мая — РИА Новости. Сошедший с рельсов из-за взрыва в Брянской области грузовой поезд сформировала Белорусская железная дорога, сообщил Минтранс республики в своем Telegram-канале.
"Сегодня в 10:17 на 136-м километре перегона Унеча — Рассуха в 50 метрах от грузового поезда № 2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство", — уточнили в ведомстве.
Поезд № 2528 следовал из Гомеля в Брянск.
В состав входило 78 вагонов, восемь из которых сошли с рельс.
«

"Локомотивная бригада не пострадала", — уточнили в белорусском Минтрансе.

На месте происшествия работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги. Также для оказания помощи назначили восстановительный поезд.
"Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги", — добавили в ведомстве.
Сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, из-за чего с рельс сошел локомотив.
По данным РЖД, вместе с ним сошли семь вагонов грузового поезда. В компании также сообщали, что движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.
Региональные власти уточнили, что состав перевозил топливо и стройматериалы.
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру
Вчера, 14:57
 
Брянская областьАлександр БогомазБелорусская железная дорогаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала