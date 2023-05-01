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Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру - РИА Новости, 01.05.2023
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14:57 01.05.2023 (обновлено: 15:12 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/poezd-1868978175.html
Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру
Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру - РИА Новости, 01.05.2023
Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру
Железнодорожное сообщение в Брянской области на направлении "Унеча", где сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, будет восстановлено к утру,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:57
2023-05-01T15:12
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Брянской области на направлении "Унеча", где сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, будет восстановлено к утру, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщил, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. Из них четыре вагона были с нефтепродуктами, еще три со строительным грузом. В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В РЖД также сообщали, что движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов."Благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован... К утру железнодорожное сообщение на направлении "Унеча" будет восстановлено", - заявил Богомаз в своем телеграм-канале.Губернатор выехал на место происшествия в Унечу, где организован оперативный штаб. Отмечается, что в работе штаба приняли участие начальник главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин. Богомаз подчеркнул, что благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован.Кроме того, сообщается, что для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию "Почеп". Автобусы будут отправляться по следующему расписанию: в 19.00, 20.00, 00.00 — от станции "Унеча" до станции "Почеп". Из Почепа в Брянск и из Брянска в Почеп будут следовать электропоезда. Из Почепа автобусные маршруты также доставят пассажиров в Унечу. Со станции "Почеп" автобусы будут отправляться в 20.00, 21.00, 01.00.
https://ria.ru/20230501/poezd-1868957591.html
https://ria.ru/20230501/lep-1868957740.html
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру

Железнодорожное сообщение под Брянском, где сошел с рельсов поезд, восстановят к утру

© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Брянской области на направлении "Унеча", где сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, будет восстановлено к утру, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее губернатор сообщил, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. Из них четыре вагона были с нефтепродуктами, еще три со строительным грузом. В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В РЖД также сообщали, что движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо
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"Благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован... К утру железнодорожное сообщение на направлении "Унеча" будет восстановлено", - заявил Богомаз в своем телеграм-канале.
Губернатор выехал на место происшествия в Унечу, где организован оперативный штаб. Отмечается, что в работе штаба приняли участие начальник главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин. Богомаз подчеркнул, что благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован.
Кроме того, сообщается, что для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию "Почеп". Автобусы будут отправляться по следующему расписанию: в 19.00, 20.00, 00.00 — от станции "Унеча" до станции "Почеп". Из Почепа в Брянск и из Брянска в Почеп будут следовать электропоезда. Из Почепа автобусные маршруты также доставят пассажиров в Унечу. Со станции "Почеп" автобусы будут отправляться в 20.00, 21.00, 01.00.
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