https://ria.ru/20230501/poezd-1868978175.html

Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру

Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру - РИА Новости, 01.05.2023

Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру

Железнодорожное сообщение в Брянской области на направлении "Унеча", где сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, будет восстановлено к утру,... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:57

2023-05-01T14:57

2023-05-01T15:12

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Брянской области на направлении "Унеча", где сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, будет восстановлено к утру, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщил, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. Из них четыре вагона были с нефтепродуктами, еще три со строительным грузом. В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В РЖД также сообщали, что движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов."Благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован... К утру железнодорожное сообщение на направлении "Унеча" будет восстановлено", - заявил Богомаз в своем телеграм-канале.Губернатор выехал на место происшествия в Унечу, где организован оперативный штаб. Отмечается, что в работе штаба приняли участие начальник главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин. Богомаз подчеркнул, что благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован.Кроме того, сообщается, что для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию "Почеп". Автобусы будут отправляться по следующему расписанию: в 19.00, 20.00, 00.00 — от станции "Унеча" до станции "Почеп". Из Почепа в Брянск и из Брянска в Почеп будут следовать электропоезда. Из Почепа автобусные маршруты также доставят пассажиров в Унечу. Со станции "Почеп" автобусы будут отправляться в 20.00, 21.00, 01.00.

https://ria.ru/20230501/poezd-1868957591.html

https://ria.ru/20230501/lep-1868957740.html

брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область