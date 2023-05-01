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Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо - РИА Новости, 01.05.2023
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12:13 01.05.2023 (обновлено: 12:20 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/poezd-1868957591.html
Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо
Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо - РИА Новости, 01.05.2023
Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо
Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо и строительные материалы, сообщили РИА Новости в правительстве Брянской области. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:13
2023-05-01T12:20
происшествия
брянская область
унечский район
александр богомаз
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БРЯНСК, 1 мая - РИА Новости. Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо и строительные материалы, сообщили РИА Новости в правительстве Брянской области. Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил в телеграм-канале о том, что локомотив грузового состава сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства в Унечском районе Брянской области, пострадавших нет. "Там частично газойль (вид топлива) и стройматериалы", - сказала собеседница агентства. На месте работают оперативные службы.
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брянская область
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происшествия, брянская область, унечский район, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Унечский район, Александр Богомаз
Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо

В правительстве Брянской области заявили, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо

© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 1 мая - РИА Новости. Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо и строительные материалы, сообщили РИА Новости в правительстве Брянской области.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил в телеграм-канале о том, что локомотив грузового состава сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства в Унечском районе Брянской области, пострадавших нет.
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство
Вчера, 11:33
"Там частично газойль (вид топлива) и стройматериалы", - сказала собеседница агентства.
На месте работают оперативные службы.
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ПроисшествияБрянская областьУнечский районАлександр Богомаз
 
 
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