https://ria.ru/20230501/poezd-1868957591.html

Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо

Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо - РИА Новости, 01.05.2023

Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо

Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо и строительные материалы, сообщили РИА Новости в правительстве Брянской области. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:13

2023-05-01T12:13

2023-05-01T12:20

происшествия

брянская область

унечский район

александр богомаз

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БРЯНСК, 1 мая - РИА Новости. Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо и строительные материалы, сообщили РИА Новости в правительстве Брянской области. Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил в телеграм-канале о том, что локомотив грузового состава сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства в Унечском районе Брянской области, пострадавших нет. "Там частично газойль (вид топлива) и стройматериалы", - сказала собеседница агентства. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230501/vzryv-1868952661.html

https://ria.ru/20230501/podryv-1868932259.html

брянская область

унечский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, унечский район, александр богомаз