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В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
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09:03 01.05.2023 (обновлено: 11:06 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/podryv-1868932259.html
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:03
2023-05-01T11:06
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."На второй (опоре. — Прим. ред.) обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", — написал он.Инцидент произошел в 00:01 в Сусанинском поселении.Дрозденко уточнил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры, так как подстанция автоматически переключила сеть.На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.Как сообщил Дрозденко, специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры, сняв с нее и разминировав заряд с взрывателем.Сейчас проводится обследование других опор на поврежденной линии, добавил губернатор.
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происшествия
Происшествия
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

Глава Ленинградской области Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе

© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : Александр ДроZденко / Telegram
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"На второй (опоре. — Прим. ред.) обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", — написал он.
© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
© Фото : Александр ДроZденко / Telegram
1 из 2
© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
© Фото : Александр ДроZденко / Telegram
2 из 2
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
© Фото : Александр ДроZденко / Telegram
1 из 2
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
© Фото : Александр ДроZденко / Telegram
2 из 2
Инцидент произошел в 00:01 в Сусанинском поселении.
Дрозденко уточнил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры, так как подстанция автоматически переключила сеть.

На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.
Как сообщил Дрозденко, специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры, сняв с нее и разминировав заряд с взрывателем.
Сейчас проводится обследование других опор на поврежденной линии, добавил губернатор.
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