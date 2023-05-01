В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
Глава Ленинградской области Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе
© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"На второй (опоре. — Прим. ред.) обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", — написал он.
© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
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© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
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Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
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Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
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Инцидент произошел в 00:01 в Сусанинском поселении.
Дрозденко уточнил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры, так как подстанция автоматически переключила сеть.
На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.
На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.
Как сообщил Дрозденко, специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры, сняв с нее и разминировав заряд с взрывателем.
Сейчас проводится обследование других опор на поврежденной линии, добавил губернатор.