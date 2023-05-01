https://ria.ru/20230501/podryv-1868932259.html

В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023

В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:03

2023-05-01T09:03

2023-05-01T11:06

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."На второй (опоре. — Прим. ред.) обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", — написал он.Инцидент произошел в 00:01 в Сусанинском поселении.Дрозденко уточнил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры, так как подстанция автоматически переключила сеть.На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.Как сообщил Дрозденко, специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры, сняв с нее и разминировав заряд с взрывателем.Сейчас проводится обследование других опор на поврежденной линии, добавил губернатор.

https://ria.ru/20230430/vzryv-1868901156.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия